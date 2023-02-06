وزير التنمية المحلية يوجه برفع درجة الاستعداد فى المحافظات المعرضة لسقوط أمطار

كتب ـ على عبد الرحمن

كشف تقرير غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية، تعرض البلاد لموجة من الطقس السيئ، وتعرض محافظات مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ لتقلبات جوية وأمطار، حيث تعرضت محافظة مطروح لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مراكز العلمين ومرسى مطروح والضبعة وبرانى والسلوم.

كما سقطت أمطار متوسطة على معظم مدن محافظتى البحيرة وكفر الشيخ، وعلى أحياء الجمرك والمنتزه أول وثان وحى شرق وحى وسط بمحافظة الإسكندرية، مصحوبة بنشاط رياح شديدة، ويتم التعامل مع تجمعات المياه بالتنسيق بين سيارات الوحدات المحلية وشركات مياه الشرب والصرف الصحى، كما تم غلق ميناء الصيد بالبرلس بكفر الشيخ لارتفاع الموج، مشيرا إلى استقرار الحالة العامة فى باقى المحافظات، مع وجود سحب ورياح، ولم يتم رصد أى معوقات بالطرق والمرافق العامة.

وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، على استمرار رفع درجة الاستعداد والطوارىء والتنسيق الكامل بين جميع الأجهزة المعنية والقطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظات المعرضة لسقوط أمطار وفقا لتقارير هيئة الأرصاد الجوية ، وعلى رأسها شركة الصرف الصحى ومياه الشرب وإدارات المرور والحماية المدنية.

وشدد اللواء هشام آمنة على ضرورة تواجد القيادات التنفيذية ميدانية فى الشوارع على مدار الساعة لرصد أى حالات طارئة تجنباً لحدوث أى مشكلات فى أى منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة الشوارع.

وأضاف وزير التنمية المحليةـ أن غرفة عمليات الوزارة مستمرة فى انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أى أزمة طارئة، وتقوم الغرفة بالتنسيق مع غرف عمليات المحافظات وغرفة عمليات مجلس الوزراء لتذليل أى معوقات.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الإثنين، انخفاض فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء ليسود طقس بارد فى الصباح الباكر مائل للبرودة نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد البرودة على جنوب البلاد.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم سقوط أمطار متوسطة قد تكون رعدية أحيانا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى قد تغزر أحيانا على مناطق من الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ، وأمطار متوسطة قد تكون رعدية أحيانا على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء قد تغزر أحيانا على مناطق من بورسعيد ةدمياد، وفرص أمطار خفيفة على جنوب الوجه البحرى، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة مساء على القاهرة الكبرى، ويتكون الصقيع على المزروعات على مناطق من وسط سيناء وشمال الصعيد والوادى الجديد.

كما يشهد اليوم نشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد، مع وجود اضطراب فى الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 60: 80 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 4: 6 أمتار.