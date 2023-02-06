وزير التعليم يوافق على توفير 5 فصول لمدرسة ابتدائية بأسوان استجابة للأهالى

صرح اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بموافقة الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على توفير 5 كرفانات مجهزة كفصول تعليمية حفاظاً على سلامة وأرواح طلاب مدرسة الكلاحين الابتدائية التابعة لإدارة دراو، وذلك استجابة لشكاوى أولياء الأمور.

أكد محافظ أسوان، في بيان صحفى، أن هذا القرار يساعد في الحفاظ على أرواح الطلاب وسلامتهم، وتيسيراً على أولياء أمورهم بتخفيف الأعباء المالية عن كاهلهم فى تكلفة التنقل، مقدماً شكره لوزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على استجابته لأولياء أمور تلاميذ هذه المدرسة.

يشار إلى أنه كان صدر قرار إزالة لمدرسة الكلاحين الابتدائية، وتم نقل الدراسة للفترة المسائية بمدرسة القفطية الابتدائية، والتى تبعد نحو 300 متر، مما كان يتطلب قيام الطلاب بعبور خطوط السكة الحديد، وطريق أسوان / القاهرة الزراعى مما كان يعرض حياتهم يومياً للخطر.

وعلى الجانب الآخر، اعتمد محافظ أسوان، نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية العامة واللغات للعام الدراسى 2022/2023 وبلغت نسبة النجاح النهائية 78.11 %، كما بلغت نسبة 88.2 % للصم وضعاف السمع، بينما بلغت 80 % للمكفوفين، وكذا 82.5 % للإعدادية المهنية، وخلال اعتماد النتائج عرض مدير مديرية التربية والتعليم عبد الكريم لطفى على اللواء أشرف عطية تحليل شامل للنتائج للتأكد من حصول كل طالب على الدرجات المستحقة له، والتى تتناسب مع مستواه الحقيقى فى التحصيل الدراسى، وأيضاً عدم وجود أى حالات غش جماعى، بالإضافة إلى أعداد المتفوقين ونسب النجاح فى الإدارات التعليمية، وعلى مستوى كل مادة دراسية.

وأعطى المحافظ، توجيهاته بضرورة الاستعداد للفصل الدراسى الثانى من خلال قيام لجان متابعة من مديرية التربية والتعليم للمرور الميدانى على جميع المدارس والتأكد من مدى جاهزيتها لاستقبال العملية التعليمية سواء بإجراء الصيانة البسيطة لتلافى كافة أوجه القصور والسلبيات، بجانب متابعة وصول الكتب المدرسية، بالإضافة إلى توفير المقاعد ووسائل التهوية، فضلاً عن الانتهاء من آلية النقل من المدارس التى تشهد مشروعات للإحلال والتجديد والصيانة الشاملة تحقيقاً للاستقرار المطلوب للعملية التعليمية.