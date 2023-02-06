وزارة التخطيط تطلق منصة شكاوى الرفع المساحى

كتبت أسماء أمين

أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلًا عنها مركز البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية، منصة شكاوى الرفع المساحي، وذلك من خلال إرسال رسالة نصيه على الرقم 1440، وترتبط تلك الخدمة ببيان الرفع المساحى المذكور بقانون الشهر العقاري كأحد المستندات المطلوبة لإشهار عقار.

وأوضحت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن إطلاق المنصة يأتي كأحد الأهداف الرئيسية للتنمية المستدامه لتحسين الخدمة المقدمه للمواطن وسرعة حل الشكاوى المتعلقه بالرفع المساحى، موضحه أن المنصة تتيح للمواطن إرسال الشكاوى المتعلقة بخدمة الرفع المساحي سواء تأخر الرفع المساحي أو تعديل بيانات وصفية أو استرداد رسوم خدمات الرفع المساحي سواء التقديم عن طريق البوابة الإلكترونية للرفع المساحي أو بالمراكز التكنولوجية بالمحافظات، مضيفه أن المنصة تسهم في التيسير على المواطنين لتوصيل الشكاوى للجهة المنوطة وتسريع إجراءات النظر في الشكوى وإنهاء الاجراءات.

يُشار إلى أن أحد أهم الأهداف الرئيسية لمركز البنية المعلوماتية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية يتمثل في توحيد المواصفات المستخدمة في إنشاء ونشر البيانات المكانية، وحماية الحقوق والامتيازات المعلوماتية المرتبطة بالمكان، فضلًا عن استخدام مخرجات المشروع من خرائط أساس وصور فضائية في مشروع الرفع المساحي لصالح قانون 9 رقم لسنة 2022 الخاص بتسجيل المباني بالشهر العقاري بالتعاون مع إدارة المساحة العسكرية /الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارة العدل.

جدير بالذكر أنه للدخول إلى المنصة يتم إرسال رسالة نصيه مجانية على الرقم 1440 تحتوي على كلمة مساحه / مساحة وملأ الاستمارة الخاصة بالشكوي وتحديد نوع الشكوى وأسبابها ومتابعة الخطوات.