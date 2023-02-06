اليوم السابع
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هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية: زلزال تركيا الأقوى منذ أكثر من مائة عام

الإثنين، 06 فبراير 2023 08:38 ص
هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية: زلزال تركيا الأقوى منذ أكثر من مائة عام آثار الزلزال
وكالات

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وصفت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب تركيا في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين، بأنه أقوى زلزال شهدته البلاد منذ أكثر من مائة عام.

وقال كارل لانج، الأستاذ المساعد في كلية علوم الأرض والغلاف الجوي بجامعة جورجيا للتكنولوجيا -لشبكة "سي إن إن" الأمريكية- "المنطقة التي ضربها الزلزال معرضة للنشاط الزلزالي، لكن هذا الزلزال أكبر مما حدث في أي وقت مضى لاسيما أنه قريب من سطح الأرض".

وتسبب الزلزال الذي بلغت قوته 7.4 درجة على مقياس ريختر في مصرع 76 شخصا وإصابة 440 آخرين في تركيا، إلى جانب مصرع 111 شخصا وإصابة 516 آخرين في سوريا، وتدمير العديد من المباني.

 


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