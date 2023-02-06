هولندا ترسل فريقا إلى تركيا للمساعدة فى الإنقاذ

كتبت: هناء أبو العز

أعلنت هولندا إرسال ما يسمى بفريق البحث والإنقاذ الحضري إلى تركيا ، التي تعرضت لزلزال قوي.

ويتكون الفريق من أفراد من الشرطة ورجال الإطفاء والإسعاف والدفاع، وفقًا لوزير العدل والأمن ديلان يسيلجوز، حيث تم الإبلاغ عن أكثر من 912 حالة وفاة بالفعل.

واتصل رئيس الوزراء مارك روته بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتقديم تعازيه، وأكد صدمته من الكارثة الطبيعية التي تسببت أيضًا في أضرار في سوريا.

وعلى إثر الهزة الأرضية فى الشمال السورى وتطبيقاً لآلية الطوارئ والاستجابة فى الدفاع المدنى السوري، ونتيجة للوضع الكارثى من أنهيار المبانى والتصدعات الحادة والمئات من الإصابات والعالقين والعشرات من القتلى ونظراً لنقص الامكانيات والخدمات، وعدم توفر مراكز الإيواء ونقاط التجمع الآمنة وظروف الطقس العاصفة والمثلجة وودرجات الحرارة المنخفضة، أعلنت مؤسسة الدفاع المدنى السوري، شمال غربى سوريا منطقة منكوبة بالكامل، وندعو جميع الجهات المحلية والقوى المدنية إلى استنفار كوادرها، ونوصى جميع المنظمات الإنسانية الصحية والاغاثية العاملة فى سوريا بتقاسم العمل وفق لنظام التكافؤ وتوزعها الجغرافى حرصاً على تغطية الاحتياجات الضرورية للجميع وفق المستطاع.

كما شعر بهذه الهزة، التي تم تسجيلها عند الساعة الرابعة صباحاً بتوقيت تركيا، سكان في سوريا ولبنان والأردن وقبرص واليونان والعراق وبعض المحافظات المصرية.

أما في مصر، سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل بالقاهرة يوم الإثنين الموافق، هزة أرضية على بُعد 691 كيلومترا شمال رفح.

وورد للمعهد المصري ما يفيد بالشعور بالهزة ولم يرد ما يفيد بوقوع أى خسائر في الأرواح والممتلكات.

وفي ردة فعل دولية، وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن، وكالات الإغاثة الأمريكية بتقديم المساعدات الممكنة لإغاثة المنكوبين في سوريا وتركيا.

وقال البيت الأبيض في بيان اليوم الإثنين، إن الولايات المتحدة تشعر بحزن عميق بشأن الزلزال المدمر الذي وقع اليوم في تركيا وسوريا.