ننشر عناوين فروع معارض أهلا رمضان فى الإسكندرية.. اعرف التفاصيل

الإسكندرية - أحمد الزغبى

أعلن المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين بمحافظة الإسكندرية، أنه تم اختيار عدد من المواقع لإقامة معارض "أهلاً رمضان" بجميع مناطق المحافظة، ويصل عددها 20 معرضا، منها 10معارض تابعة للمجمعات الاستهلاكية و10 مجمعات تابعة لشركة إسكندرية للمجمعات وتستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك.

وقال عادل عبد الحكيم مديرمركز خدمة محرم بك بالمجمعات الاستهلاكية في الإسكندرية، إن المجمعات الاستهلاكية المشاركة في معارض أهلا رمضان علي مستوي المحافظة تشهد إقبالا كبيرا من قبل المواطنين لشراء احتياجاتهم من المعارض بأسعار منخفضة .

وحصل "اليوم السابع" على الخريطة الكاملة لمعارض "أهلاً رمضان" بمحافظة الأسكندرية ، وهى 20 معرض تشمل:

1. المعرض الأول معرض مجمع وهدان المنشية بحوار مكتب البريد

2. المعرض الثانى مجمع الازاريطة أمام كلية طب الأسنان الازريطة

3. معرض مجمع كمال الجويلي طريق الحرية رشدي

4. معرض علي القطا بشارع مصطفي فهمي جليم

5. معرض مجمع جناكليس طريق الحرية بجناكليس

6. معرض البيطاش العنوان 21 شارع البيبطاش الرئيسي بجوار عمر افندي

7. معرض ابو العباس العنوان 33 شارع السيد محمد كريم بحري

8. معرض سيدي مسعود شارع سيدي مسعود العامرية

9. معرض ابو طالب العنوان 13 شارع علي ابن ابي طالب أبوقير

10. معرض السيوف 17 شارع 40 متفرع من شارع جمال عبد الناصر السيوف