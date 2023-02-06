ننشر أسماء المصابين فى حادث انقلاب أتوبيس على طريق شرم الشيخ عيون موسى

ينشر "اليوم السابع" أسماء المصابين فى حادث انقلاب أتوبيس سياحى على طريق شرم الشيخ عيون موسى.

وأعلن الدكتور إسماعيل الحفناوى وكيل وزارة الصحة بالسويس، استقرار الحالة الصحية لـ 43 مصابًا وصلوا إلى مستشفى السويس العام فى حادث انقلاب أتوبيس سياحى بطريق شرم الشيخ – عيون موسى.

وقال وكيل وزارة الصحة، إنه تم رفع حالة الطوارئ بالمستشفى وعلاج المصابين فى الحادث الذى وقع اليوم نتيجة انقلاب أتوبيس سياحى رقم س ط م 5731 خاص بشركة سياحية.

وأسفر الحادث عن إصابة كلا من: يزن طالب الزير فلسطينى الجنسية، ورانى نمر ابو نصره فلسطينى الجنسية، وحمد حازم جعوبا فلسطينى الجنسية، ومحمد مصطفى محمد السيد، ومحمد أحمد على، وداليدا محمد سمك، وأسماء رضا على، وأشرقت حسن عبد ربه، وداليا جمال وعادل إبراهيم احمد، وفاطمة عادل إبراهيم، ومحمد أسامه عبد المنعم، وأمنيه رضا على، طوى محمد على، ونوح محمد على، وهدى عابدين سيد، وجيهان إبراهيم شعبان، وميار محمد حلمى، وهنا هانى إبراهيم.

كما أصيب فى الحادث أيضًا: أدم محمد مصطفى، سيلينا محمد مصطفى، وإسماعيل أحمد محمد فلسطينى الجنسية، ومحمد نضال سعدى فلسطينى الجنسية، وخالد سفيان خالد، وسيف ناصر نصر الدين، مصطفى أحمد هلال، واسراء عبدالعزيز موسى، وأسماء رجب ذكى، ولاء رجب ذكى، جاد محمد عبدالوهاب، آدم محمد عبد الوهاب، مريم احمد عبد الوهاب، سيف الدين احمد عبد الوهاب، أحمد عبد الوهاب عطيه زينة أحمد، محمود محمد خلاف، ذياد محمود محمد خلاف، سارة ذكريا، يوسف محمد حمدى الجابرى، جايده محمد حمدى الجابرى، ملك محمد حمدى الجابرى.

ونقل إلى مستشفى رأس سدر بجنوب سيناء حمزه نجم الدين، سأله محمد نجم، ريهام إبراهيم إسماعيل، نجلاء طه احمد المليجى، كما أصيب فى الحادث وتم علاجهم فورًا السيد محمد السيد سائق الإسكندرية، محمد أكرم فتحى، ومحمد أشرف جابر عبد العال.

ودفع مرفق اسعاف محافظة السويس ب30سيارة اسعاف برئاسة الدكتور محمد طنطاوى مدير مرفق اسعاف محافظة السويس وذلك لنقل المصابين فى حادث انقلاب أتوبيس سياحى على طريق عيون موسى شرم الشيخ باتجاه السويس وذلك لنقل المصابين إلى مستشفيات السويس لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

وكان قد أصيب 47 شخصا بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة تعرض اتوبيس سياحه رقم س ط م 5731 خاص بإحدى شركات السياحة للانقلاب على طريق شرم الشيخ عيون موسى أمام النقطه الحصينه اتجاه السويس وتم نقل المصابين إلى مستشفيات السويس وجنوب سيناء.

وقال مصدر طبى أن تم نقل 43 مصابا إلى مستشفيات السويس و4مصابين إلى مستشفى رأس سدر بجنوب سيناء وأشار أن من بين المصابين عدد من الفلسطينيين.