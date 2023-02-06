نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج.. بالاسم ورقم الجلوس الآن

نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج.. ينشر اليوم السابع النتيجة الكاملة للشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج بعد اعتمادها بنسبة نجاح 81% حيث اعتمد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، نتيجة الفصل الدراسي الأول يناير 2023 لامتحانات الشهادة الإعدادية، حيث بلغت نسبة النجاح 81% على مستوى المحافظة.

نتيجة الشهادة الإعدادية

ووجه " الفقي" بضرورة بذل المزيد من الجهد للارتقاء بالمنظومة التعليمية، وحث الطلبة والطالبات على التفوق والنجاح، معربا عن شكره لكافة العاملين بالتربية والتعليم على مجهوداتهم، مشيرا الى أهمية دور التربية والتعليم في تخريج أجيال واعدة.

واوضح الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، إن عدد الطلاب الذين تقدموا للامتحانات الشهادة الاعدادية بلغ 86 ألف 219 طالب وطالبة، حضر منهم 85 الف و 676 طالب وطالبة، وبلغ عدد الناجحون الحاصلون علي 50% فأكثر 69 الف 599 طالب وطالبة بنسبة نجاج 81%، مشيرا إلى أن قطاع الشمال حصل على نسبة 72%، وقطاع وسط 84%، وقطاع جنوب 83%، بنسبة عامة 81%.

نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج

يذكر أن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، تابع قبل ذلك استعدادات مديرية التربية والتعليم، بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023/2022، والتي بدأت 18 يناير الماضى .

وأكد محافظ سوهاج حينها على أهمية التنسيق التام بين كافة الجهات المعنية، موجها الوحدات المحلية بتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات، من محيط المدارس؛ من أجل توفير الأجواء المناسبة للطلاب؛ لأداء الامتحانات في سهولة ويسر .

ومن جانبه قال الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية الدور الأول يبلغ 88 ألفا 691 طالب وطالبة، موزعين على 467 لجنة بـ 11 إدارة تعليمية، مشيرا إلى توجيه مديري الإدارات بمتابعة الامتحانات على مستوى جميع اللجان كل في نطاق إدارته التعليمية، والعمل على تذليل أية معوقات .

وفى وقت سابق ترأس اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، الاجتماع الدوري مع القيادات التنفيذية بالمحافظة، لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات التي تهم المواطن السوهاجي، ومتابعة تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمختلف مراكز المحافظة، بحضور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، ووكلاء الوزارات ورؤساء المصالح والهيئات الحكومية.

تناول الاجتماع مناقشة ملف التعديات على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، والبناء المخالف، ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن الأحياء، باستمرار أعمال المتابعة والرصد لأية تعديات على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، والتعاملمعها بكل حسم، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

واستعرض الاجتماع كذلك الموقف التنفيذي على مستوى مراكز المحافظة لمشروعات الخطة الاستثمارية 2022/2023م، ووجه المحافظ بضرورة الانتهاء من طرح جميع المشروعات وتنفيذها؛ لتقدم خدماتها للمواطن السوهاجي في أسرع وقت ممكن .

وتطرق الاجتماع أيضا إلى مناقشة موقف اختيار المكان المناسب لإقامة مبنى التأمين الصحي بمدينة جرجا، حيث وجه المحافظ بدراسة جميع الأماكن المقترحة لاختيار المكان المناسب، مع مراعاة قرب المكان للمواطن متلقي الخدمة .

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