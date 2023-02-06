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نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية نهاية الأسبوع الجارى.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 06 فبراير 2023 10:00 ص
نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية نهاية الأسبوع الجارى.. اعرف التفاصيل امتحانات الإعدادية - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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كشف الدكتور محمود الفولي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، عن موعد نتيجة الشهادة الإعدادية فى المنوفية، حيث أكد الفولى أنه تم الانتهاء من أعمال التصحيح وجارى المراجعة ورصد الدرجات.
 
وأضاف الفولى لـ "اليوم السابع"، أنه سوف يتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية فى المنوفية، نهاية الأسبوع الجارى عقب الانتهاء من أعمال المراجعة ورصد الدرجات من قبل اللجنة المكلفة، مشددًا على دقة تصحيح أوراق الامتحانات حتى يحصل كل طالب على حقه فى الإجابة، ودقة مراجعة الأوراق ورصد الدرجات حتى إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية.
 
وبدأت المدارس إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل، حيث تم إتاحة نتائج امتحانات الصفوف من الرابع الابتدائى حتى الثانى الإعدادى، إضافة إلى تجهيز المدارس لإعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول للصفين الأول والثانى الثانوى العام خلال الأيام القليلة المقبلة.
 
وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى انتهاء أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، والمهنى والمكفوفين والصم وضعاف السمع بجميع المحافظات للعام الدراسى 2022/2023، وذلك طبقًا لجداول الامتحانات المعتمدة من مديرى المديريات التعليمية الخميس 26 يناير 2023.
 
وأكدت الوزارة أن الامتحانات تمت بشكل منتظم عدا بعض المحاولات الفردية للغش أو تسهيل عملية الغش التى تم رصدها، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال جميع المخالفين من طلاب ومعلمين.
 
 

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