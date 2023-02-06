اليوم السابع
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نائب الرئيس التركي: عودة الملاحة الجوية إلى كل مطارات البلاد باستثناء أنطاكيا

الإثنين، 06 فبراير 2023 07:01 م
نائب الرئيس التركي: عودة الملاحة الجوية إلى كل مطارات البلاد باستثناء أنطاكيا زلزال تركيا
وكالات

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أعلن نائب الرئيس التركى فؤاد أوقطاى نائب عودة الملاحة الجوية إلى كل المطارات التركية باستثناء مطار أنطاكيا، بحسب ما ذكر موقع "سكاى نيوز" الإخبارى.

ويأتي هذا فى الوقت الذى قررت فيه الحكومة التركية، اليوم الاثنين، تعليق الدراسة في أنحاء البلاد حتى 13 فبراير، وذلك على خلفية كارثة الزلزال التي شهدتها البلاد فى الساعات الماضية، بحسب ما ذكر موقع "سكاى نيوز".

ومن جانبها، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، الاثنين، ارتفاع ضحايا الزلزال إلى 1498 قتيلا 8 آلاف 533 مصابا وانهيار ألفين و834 مبنى.

وشهدت العاصمة التركية أنقرة عدد من الهزات الأرضية التى شعر بها السكان وأدت إلى حسائر مادية فى الأرواح والمبانى، وأشار إلى أن وزارتي الصحة والداخلية ودائرة الكوارث والطوارئ وإدارات الولايات وكافة المؤسسات الأخرى تقوم بأعمالها على وجه السرعة.

 

 


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