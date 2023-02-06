نائب الرئيس التركي: عودة الملاحة الجوية إلى كل مطارات البلاد باستثناء أنطاكيا

وكالات

أعلن نائب الرئيس التركى فؤاد أوقطاى نائب عودة الملاحة الجوية إلى كل المطارات التركية باستثناء مطار أنطاكيا، بحسب ما ذكر موقع "سكاى نيوز" الإخبارى.

ويأتي هذا فى الوقت الذى قررت فيه الحكومة التركية، اليوم الاثنين، تعليق الدراسة في أنحاء البلاد حتى 13 فبراير، وذلك على خلفية كارثة الزلزال التي شهدتها البلاد فى الساعات الماضية، بحسب ما ذكر موقع "سكاى نيوز".

ومن جانبها، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، الاثنين، ارتفاع ضحايا الزلزال إلى 1498 قتيلا 8 آلاف 533 مصابا وانهيار ألفين و834 مبنى.