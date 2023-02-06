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ميقاتى يعقد اجتماعا طارئا لإدارة الكوارث والأزمات لبحث تداعيات الهزة الأرضية

الإثنين، 06 فبراير 2023 10:47 ص
ميقاتى يعقد اجتماعا طارئا لإدارة الكوارث والأزمات لبحث تداعيات الهزة الأرضية نجيب ميقاتى
إيمان حنا

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يرأس نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، اليوم الاثنين، اجتماعا طارئا لـ" اللجنة الوطنية لإدارة الكوارث والأزمات" التابعة لرئاسة الحكومة لمتابعة الإجراءات المتعلقة بالهزة الأرضية التي وقعت فجرا فى بيروت وشمال لبنان وخلفت أضرارا مادية، وجاءت الهزة نتيجة زلزال قوى بتركيا، وفق بيان لحكومة لبنان.

ولم يتم حصر الخسائر التى لحقت بالمبانى فى لبنان حتى الآن .

وتم تأجيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء التى كانت مقررة صباح اليوم .

وكانت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، قد وصفت الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب تركيا في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين، بأنه أقوى زلزال شهدته البلاد منذ أكثر من مائة عام.

وقال كارل لانج، الأستاذ المساعد في كلية علوم الأرض والغلاف الجوي بجامعة جورجيا للتكنولوجيا -لشبكة "سي إن إن" الأمريكية- "المنطقة التي ضربها الزلزال معرضة للنشاط الزلزالي، لكن هذا الزلزال أكبر مما حدث في أي وقت مضى لاسيما أنه قريب من سطح الأرض".

وتسبب الزلزال الذي بلغت قوته 7.4 درجة على مقياس ريختر في مصرع 76 شخصا وإصابة 440 آخرين في تركيا، إلى جانب مصرع 111 شخصا وإصابة 516 آخرين في سوريا، وتدمير العديد من المباني.

 

 

 


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