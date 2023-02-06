ممارسة أعمال دجل وشعوذة.. تجديد حبس متهمين بالاستيلاء على أموال المواطنين

كتبت أمنية الموجي

جددت محكمة الجنح المختصة، حبس متهمين ب النصب والاحتيال على المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي زاعمين قدرتهما علي ممارسة أعمال الدجل والشعوذة، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية.

وكشفت التحريات الأمنية عن قيام المتهمين بممارسة نشاط إجرامي تخصص في ارتكاب جرائم النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين عن طريق إنشاء وإدارة العديد من الصفحات الإلكترونية الاحتيالية على مواقع التواصل الاجتماعي بأسماء وهمية، والقيام بمشاركات ومقاطع فيديو مسجلة ونشرها على تلك المواقع الاحتيالية مدعيين قدرتهم الفائقة على أساليب العلاج الروحاني، وتمكنا من خلال ذلك النشاط الإجرامي الاستيلاء على أموال المواطنين " من خلال تحويلات مالية، أو إرسال أكاد لكروت شحن الهواتف محمولة.

وضبطت الجهات الأمنية المختصة، شخصين بالجيزة لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال ممارسة أعمال الدجل والشعوذة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة وجود صفحة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" والتى يُبدى من خلالها المُعلن قدرته على القيام بأعمال السحر نظير مبلغ مالى.

عقب تقنيين الإجراءات أمكن ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة إمبابة بمحافظة الجيزة).. وبحوزتهما (هاتفى محمول "بالفحص تبين وجود رسائل ومحادثات خاصة بترتيب اللقاءات مع المجنى عليهم" – الأدوات المستخدمة فى إرتكاب نشاطهم الإجرامى).

بمواجهة المتهمين أقرا بقيامهما بالنصب على ضحاياهم وممارسة أعمال الدجل والشعوذة، والترويج لنشاطهما عن طريق الموقع المُشار إليه مقابل مبالغ مالية.