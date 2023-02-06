اليوم السابع
Ads
الإثنين، 06 فبراير 2023 12:54 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

مكلفة وتضر المناخ.. رحلات رئيس وزراء بريطانيا الجوية داخل البلاد تثير الجدل

الإثنين، 06 فبراير 2023 11:55 ص
مكلفة وتضر المناخ.. رحلات رئيس وزراء بريطانيا الجوية داخل البلاد تثير الجدل ريشى سوناك
كتبت رباب فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن رئيس الوزراء البريطانى، ريشي سوناك قام برحلات بطائرة هليكوبتر خاصة إلى دائرته الانتخابية في شمال يوركشاير بتكلفة آلاف الجنيهات منذ أن أصبح رئيسًا للوزراء.

وقالت إنه من المرجح أن تثير الرحلة إلى ريتشموند من مهبط طائرات الهليكوبتر في لندن المزيد من الأسئلة حول التزام رئيس الوزراء بمعالجة أزمة المناخ.

من المعروف أن سوناك استخدم طائرات هليكوبتر خاصة من لندن في تواريخ في نوفمبر وديسمبر ، بتكلفة حوالي 16000 جنيه إسترليني. تم تمويل الرحلات من القطاع الخاص.

ولم يجادل داونينج ستريت - مجلس الوزراء - في استخدام طائرات الهليكوبتر وقال إن رئيس الوزراء دفع ثمن جميع رحلاته الخاصة التي لا تتعلق بأعمال الحكومة. وقال متحدث: "نحن لا نعلق على سفر رئيس الوزراء".

وأوضحت الصحيفة أن نورثاليرتون ، وهي بلدة قريبة من دائرة سوناك الانتخابية ، تقع على الخط الرئيسي من لندن حيث يوجد عادة أكثر من 30 قطارًا يوميًا وتستغرق الرحلة ومسافتها 200 ميل حوالي ساعتين و 15 دقيقة. وإذا تم الحجز يومًا مسبقًا ، فستتكلف الرحلة الواحدة حوالي 87 جنيهًا إسترلينيًا.

وتعرض رئيس الوزراء في السابق لانتقادات لاستخدامه طائرات خاصة ممولة من دافعي الضرائب لزيارة أجزاء مختلفة من البلاد كرئيس للوزراء ، بما في ذلك ثلاث رحلات على مدار فترة 10 أيام.

في يناير، سافر رئيس الوزراء على متن طائرة تتسع لـ 14 مقعدًا إلى اسكتلندا ، ثم إلى حدث في ليدز ، وبعد ذلك بأيام ، أخذ نفس الطائرة إلى حدث في لانكشاير.

ويكلف استئجار الطائرة أكثر من 2500 جنيه إسترليني للساعة في السوق التجارية ، وفقًا لمستشاري شراء الطائرات كونكلين ودي ديكر.

دافع داونينج ستريت في السابق عن ترتيبات سفر رئيس الوزراء على أنها تحقق أقصى استفادة من وقته ، نافيا أن يكون وضع السكك الحديدية عاملا في قراراته.

وتعهدت الحكومة بخفض انبعاثات الكربون في سعيها للوصول إلى صفر انبعاثات  بحلول عام 2050. ويتضمن جزء من ذلك تقليل الانبعاثات من سوق الطيران المحلي كجزء من برنامج يسمى "جت زيرو" ، والذي يهدف إلى تقليل نسبة 7٪ من الانبعاثات التي تأتي من قطاع الطيران.

 


ريشى سوناك

رئيس الوزراء البريطانى

المملكة المتحدة

طائرات ريشى سوناك

اغنى رئيس وزراء لبريطانيا



الموضوعات المتعلقة

ريشي سوناك × 100 يوم داخل داونينج ستريت.. صحف بريطانية ترصد إنكار رئيس وزراء بريطانيا لـ"أزمات الماضى".. تسونامى الإضرابات و"فضائح المحافظين" تحاصر حكومته.. زعيم العمال يصفه بـ"الضعيف".. وأسهم عودة جونسون ترتفع

الخميس، 02 فبراير 2023 06:00 م

محلل اقتصادى لـ«القاهرة الإخبارية»: حكومة ريشى سوناك تواجه مهمة مستحيلة فى لندن

الأربعاء، 01 فبراير 2023 06:01 م

وزير العدل البريطانى يُعلق على تغريم رئيس الوزراء ريشى سوناك بسبب حزام الأمان

السبت، 21 يناير 2023 10:00 م

إضرابات بريطانيا مستمرة رغم انتهاء الأسبوع الأول فى العام الجديد.. عمال السكك الحديدية يهددون بالتوقف عن العمل مجددا حتى رفع الأجور.. وعمال الإسعاف يشاركون يوم 23 يناير لمطالبة ريشى سوناك بتحسين ظروف العمل

الأحد، 08 يناير 2023 01:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة