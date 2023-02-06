مطار سفنكس يستقبل طائرة خاصة تقل وفدا من رجال الأعمال وأثرياء العالم.. صور

استقبل مطار سفنكس الدولي، اليوم الاثنين، وفد رفيع المستوى مكون من رجال الأعمال وأثرياء العالم قادما من دولة بتسوانا مكون من 58 راكبا لزيارة المعالم الأثرية بمنطقة الأهرامات والمتحف المصري الكبير.

واختار الوفد مصر لتكون وجهتهم النهائية قبل سفرهم الي مدينة فينيسيا بإيطاليا.

جدير بالذكر أن رحلات رجال الأعمال المتكررة إلي مطار سفنكس الدولي تأتي في إطار خطة وزارة الطيران المدني لتنشيط سياحة اليوم الواحد بمنطقة الأهرامات الأثرية التي تعد من أبرز المناطق الأثرية بمصر.