مطار أسوان يستقبل جثمان الناقد مجدى الطيب لدفنه بمسقط رأسه اليوم

يستقبل مطار أسوان الدولى، بعد ظهر اليوم الإثنين، جثمان الناقد الراحل مجدى الطيب، قادماً من القاهرة، بعد أن وافته المنية فيها، وقررت أسرته السفر إلى مسقط رأسه بمحافظة أسوان، يرافقه ولداه مروان وجاسر وشقيقه جمال، لدفنه إلى مثواه الأخير بمقابر السيد البدوى بمدينة أسوان.

والناقد مجدى الطيب من مواليد 28 يونيو 1958 فى أسوان - حصل على ليسانس كلية الألسن فى اللغة الألمانية عام 1982 - دبلوم الدراسات العليا فى النقد الفنى من أكاديمية الفنون عام 1987 - حصل على جائزة أفضل مقال نقدى من جمعية الفيلم عام 1985 عن فيلم "وداعاً يا بونابرت" - كتب العديد من المقالات النقدية والدراسات السينمائية فى العديد من الصحف والمجلات والدوريات العربية مثل: "فن" اللبنانية، "المجلة"، "الرجل" السعودية و"الجريدة" الكويتية، بالإضافة إلى المطبوعات المصرية: "صوت العرب"، "الموقف العربي"، "الأهالي"، "الدستور"، "روز اليوسف"، "الكواكب"، "الفنون"، "الفن السابع" و"المجلة" المصرية.

ترأس قسم الفن بجريدة "نهضة مصر" منذ عام 2004 – وهو عضو جمعية نقاد السينما المصريين - عضو عامل بنقابة السينمائيين (شعبة النقد) - مدير المركز الصحفى لمهرجان الإسكندرية السينمائى فى دورته العشرين عام 2004، وشغل منصب مدير المركز الصحفى لمهرجان القاهرة السينمائى فى الأعوام من 1999 حتى 2005.

ومن المقرر أن تقيم نقابة السينمائيين بالقاهرة عزاء للراحل مجدى الطيب سيتم تحديده لاحقا، ونعى مدير التصوير محمود عبد السميع، رئيس جمعية الفيلم، وأعضائها رحيل الناقد الفنى مجدى الطيب، حيث جاء البيان: "بمزيد من الحزن والأسى ننعى رحيل الناقد الفنى الكبير مجدى الطيب رحمة الله عليه وندعو له بالمغفرة والرحمة ولأسرته بالصبر والسلوان".

نعت جمعية نقاد السينما المصريين الزميل الناقد مجدى الطيب داعية الله أن يتغمده برحمته وأن يلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان، بينما نعت نقابة المهن السينمائية، الناقد الفنى الكبير مجدى الطيب، حيث أصدرت النقابة بيانا جاء فيه: "ينعى نقيب السينمائيين وأعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية الزميل الناقد السينمائى مجدى الطيب، ونحن بكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان".