مصرع 3 أطفال وامرأة في غرق قارب ينقل مهاجرين قبالة جزيرة ليروس اليونانية

وكالات

لقى مصرع 3 أطفال وامرأة مصرعهم قبالة جزيرة ليروس اليونانية، عندما غرق قارب يقلّ مهاجرين، حسبما أعلن خفر السواحل اليوناني.

وأُنقذ 41 شخصاً، بينهم 6 أطفال وشخصان بالغان نُقلوا إلى مستشفى ليروس، وفقا لخفر السواحل الذي أضاف أنّ عملية الإنقاذ لا تزال جارية للعثور على مهاجرين آخرين محتملين.

ونشر خفر السواحل 3 قوارب ومروحية، لكن الرياح القوية وحركة الأمواج تعرقل عملية الإنقاذ.

لكنّ وكالة الأنباء اليونانية أفادت بأنّ 3 أطفال، صبيّان يبلغان حوالى خمس سنوات وفتاة تبلغ 4 سنوات، لم يتمكّن الأطباء من إنعاشهم بعدما نُقلوا إلى مستشفى ليروس.

أمّا المرأة الشابة التي عُثر على جثّتها في البحر، فقد كانت في العشرينات من عمرها، ويتحدّر جميع ركّاب القارب من إفريقيا، وفقا المصدر ذاته.