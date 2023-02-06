مصرع موظف وإصابة آخر فى حادث انقلاب موتوسيكل بطريق الفيوم الصحراوى

كتب: عبد الرحمن سيد

لقى موظف مصرعه وأصيب آخر إثر حادث انقلاب موتوسيكل بطريق الفيوم الصحراوى وتم نقل المتوفى والمصاب إلى المستشفى، ورفع حطام الحادث بالكامل.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بطريق الفيوم الصحراوى، وعلي الفور انتقل رجال المباحث والمرور الى المكان، وبالفحص تبين أنه أثناء سير دراجة نارية موتوسيكل اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحرافه وانقلاب الموتوسيكل.

ونتج عن الحادث وفاة موظف وإصابة آخر وجري نقلهم إلي مستشفي أكتوبر المركزي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.