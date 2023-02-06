مصرع شخص صدمته سيارة فى مدينة 6 أكتوبر

كتب: عبد الرحمن سيد

لقي شخص مصرعه بعدما اصطدمت به سيارة مسرعة بمساكن عثمان بمدينة 6 أكتوبر وتم نقل المتوفى إلى مشرحة المستشفى، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة عمليات النجدة ، بلاغا مفادها وقوع حادث تصادم ووجود متوفي أعلى الطريق بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وبالفحص تبين اصطدام سيارة مسرعة بشخص مما تسبب في وفاته.

جري نقل جثة المتوفى الي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما تحفظت القوات علي السائق والسيارة المتسببه في الحادث وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.