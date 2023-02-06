مصرع شاب فى حادث تصادم بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

لقى شاب مصرعه، فيما أصيب أخر إثر تعرضهما لحادث تصادم وقع بين دراجة بخارية تروسيكل بطريق" البلاشون- بلبيس"، وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بلبيس.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد ورود إشارة مستشفى بلبيس المركزى بوصول " عبد الله ع ع " 19 عاما مقيم البلاشون، دائرة المركز جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى، تحت تصرف النيابة العامة.



وتبين من التحريات وقوع حادث تصادم بين دراجة بخارية تروسيكل بطريق" البلاشون- بلبيس" مما أسفر عن مصرع قائد الدراجة وإصابة قائد التروسكيل، تم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى بلبيس المركزى، وتحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة بمركز بلبيس، والتى أمرت بطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بالدفن وتسليم الجثمان لذويه عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية.



وفى سياق متصل لقى شاب مصرعه، فيما أصيب طفل بكدمات وجروح في أنحاء متفرقة بالجسد، صباح اليوم الأحد؛ إثر وقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين بدائرة مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية،وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا من إدارة البحث الجنائي يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزى بوصول عبدالله ع ع، 19 سنة، من قرية ميت معلا التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس، جثة هامدة، ومصطفى م ج 11 سنة، مقيم بقرية البلاشون التابعة لمركز شرطة بلبيس، مصابا بجروح وكدمات في أنحاء متفرقة بالجسد،وتبين وقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين إحداهما موتوسيكل والثانية تروسيكل في طريق بلبيس – البلاشون بدائرة مركز شرطة بلبيس، ما أسفر عن مصرع المتوفى وإصابة المصاب، وبالعرض على جهات التحقيق صرحت بدفن المتوفى.





