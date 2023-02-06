مصرع شاب على يد شقيقه بسبب خلاف على شقة سكنية بـ"بنها"

شهدت قرية منية السباع التابعة لمركز شرطة بنها، بمحافظة القليوبية، مصرع شخص على يد شقيقه طعنا بالسكين في الصدر، بسبب الخلاف على شقة سكنية في العقار محل سكنهم، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بنها العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات، فيما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لسرعة ضبط المتهم الهارب، وانتدبت النيابة الطبيب الشرعي لفحص الجثمان لبيان سبب الوفاة.

تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، يفيد تلقي مأمور مركز شرطة بنها بلاغ يفيد قيام شاب بالتخلص من شقيقه طعنا بالسكين بقرية منية السباع دائرة المركز.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين إصابة "أحمد م ح"، 29 سنة، موظف بمعهد التمريض ببنها، بجرح طعني بالصدر، وتم نقله لمستشفى بنها للتأمين الصحي إلا أنه توفى أثناء محاولة إسعافه، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى بنها العام والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة.

وكشفت تحريات رجال المباحث حول الواقعة، أنه نشبت مشادة كلامية بين المتوفي، وشقيقه "ك. م. ح."، بسبب الخلاف على شقة سكنية بالعقار سكنهم بقرية منية السباع دائرة المركز، تطورت لمشاجرة قام خلالها المتهم بتسديد طعنة من سلاح أبيض "سكين" في صدر المجني عليه التي أودت بحياته، وفر هاربا. وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، فيما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لسرعة ضبط المتهم الهارب.