مشروع ابدأ حلمك يستكمل جولاته لاكتشاف المواهب فى مراكز الوادى الجديد

الوادي الجديد - ماهر البهنساوى

أعلنت مديرية الثقافة الجماهيرية بالوادى الجديد عن انطلاق أولى جولات لجنة اكتشاف المواهب "ابدأ حلمك" لمحافظة الوادى الجديد ببيت ثقافة بلاط بناء على توجيهات الدكتورة نيفين الكيلانى وزير، الثقافة، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ، وتحت إشراف المخرج هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والدكتور هانى كمال رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس الهيئة والمدير التنفيذي للمشروع والفنان المخرج أحمد طه المدير الفنى للمشروع، وضياء مكاوى رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافى.

ونظمت القافلة الثقافية احتفالية لاكتشاف المواهب فى مركز بلاط بتقييم لجنة من المخرجين والمتخصصين تضمنت ضياء مكاوي رئيس الإدارة المركزية لإقليم وسط الصعيد الثقافى، المخرج أحمد طه، والمخرج خالد أبو ضيف، المؤلف والشاعر سعيد حجاج، والمايسترو حسام حسنًى، والديكورست حمدي قطب، حيث بدأت الفعاليات بالسلام الوطنى، ثم تلاوة القرآن الكريم أعقبها كلمة الدكتور ياسر محمود رئيس مركز ومدينة بلاط الذى رحب فيها بالضيوف وقدم الشكر لقصور الثقافة لإتاحة الفرصة للمواهب الشابة لإظهار موهبتها وصقلها.

كما قدمت فرقة نغم بلادي للأطفال لببيت ثقافة بلاط بقيادة المايسترو خالد حماد فقرات فنية وطنية، وقدمت فرقة نادي الطفل بجمعية تنمية المجتمع المحلي بمرزوق فقرات استعراضية حلاوة شمسنا وفقرة استعراض بيبه، من تدريب هند أحمد سيد وفاطمة حسن سيد ومسرحية التراث تدريب، وإخراج سيد يوسف، وأنشودة "روح للمشيرة" للموهبة شروق عبد العاطي، وقدم إياد سيد يوسف ويوسف سيد يوسف أغنية إيه العمل يا أحمد، ثم قدم الموهبة عبدالرحمن ياسر أغنية _أنا ابن مصر، وقدمت الموهبتان أمنية أحمد ومني عادل أغنية ضميني ياما، ثم قدم الموهبة أحمد مصطفي هاشم تواشيح مولاي، وملك محمد خليفة ألقت قصيدة شعرية عن الأم، ونور هاشم عبدالرؤوف انشاد ديني المسك فاح، والموهبة زينب عبدالله فراج إنشاد ديني مكة بلدنا، كما قدمت فرقة نادي الطفل بجمعية تنمية المجتمع المحلي ببلاط فقرة استعراضية يا دنيا سمعاني، وفقرة أغاني للمجموعة تدريب منار جمال نصر يونس.

وقدمت فرقة كورال مدرسة بلاط الابتدائية القديمة عرضا فنيا، من تدريب وفاء محمد نصر، وقدمت مدرسة ذخيرة الإعدادية مسرحية بعنوان "الحماية من كورونا " كما تفقدت اللجنة الأعمال الفنية للمواهب .