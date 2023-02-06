مسئولون أتراك: 5 ضحايا وانهيار 52 مبنى بسبب الزلزال

كتب عبد الوهاب الجندى

نقلت وسائل إعلام تركية عن والي مدينة عثمانية جنوبي تركيا، قوله بوقوع 5 قتلى وانهيار 35 مبنى جراء الزلزال الذى ضرب البلاد فجر اليوم الاثنين.

وقال مسئول أمني، إن 17 مبنى انهار في ديار بكر بجنوب شرق البلاد بعد الزلزال.

وأعلنت الطوارئ والكوارث التركية، تسجيل هزة أرضية جديدة بقوة 6.5 درجة على مقياس ريختر، مركزها ولاية غازي عنتاب، جنوبي تركيا.

وتعليقا على الزلزال، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه تم إرسال فرق إسعاف وإنقاذ على الفور إلى المناطق المتضررة من الزلزال، ونتمنى تجاوز الكارثة بأقل قدر ممكن من الخسائر".

وكانت قد أعلنت الطوارئ والكوارث التركية، وقوع زلزالاً بقوة 7.7 درجات، على مقياس ريختر في جنوب البلاد.

وشعر بالهزة الأرضية سكان لبنان والأردن و العراق وقبرص وأرمينيا وسوريا وسكان بعض المحافظات المصرية منها القاهرة الكبرى.