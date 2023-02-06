مركز الخدمات التربوية بكلية التربية جامعة الإسكندرية ينظم برنامجا تدريبيا للمعلمين

الإسكندرية أسماء على بدر

نظم مركز الخدمات التربوية بكلية التربية جامعة الإسكندرية البرنامج التدريبي لتأهيل المعلمين ، بهدف مواكبة المستجدات في مجال التربية والتعليم شارك فيه نخبة من أساتذة كلية التربية جامعة الإسكندرية في إطار دور جامعة الإسكندرية فى خدمة المجتمع والمساهمة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ـ الهدف الرابع جودة التعليم، وتحـت رعايــة الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس الجامعة.

وقال الدكتور محمد أنور فراج عميد كلية التربية جامعة الإسكندرية أن هذا البرنامج التدريبي يأتي في إطار برتوكول التعاون بين جامعة الإسكندرية ووزارة التربية والتعليم بإنشاء مقر إدارى دائم للأكاديمية المهنية للمعلمين بالكلية لرفع كفاءة معلمى المدارس المختلفة، لافتاً أن المركز قام بتدريب أكثر من 7000 معلم من معلمى التعليم الخاص والدولى بالإسكندرية حتى الآن، كما قام د. أنور خلال افتتاح البرنامج بشرح ملخص البرنامج والشهادة الممنوحة للمشاركين والمعتمدة من الأكاديمية المهنية للمعلمين وكلية التربية وتصديق من الخارجية.

وبدأ البرنامج بورشة تقويم نواتج التعلم حاضر فيها الدكتور محمد أنور أستاذ القياس والتقويم بقسم علم النفس التربوى وعميد الكليه ، وورشه مهارات التخطيط للتدريس حاضر فيها عزة شديد أستاذ المناهج وطرق تدريس العلوم ومدير وحده القياس والتقييم بكلية التربية، ود هبه صابر شاكر، أستاذ مساعد قسم مناهج وطرق تدريس، وورشة مهارات التنفيذ؛ والدكتورة مروة العدوى مدير مركز الخدمات التربوية وأستاذ مساعد قسم مناهج وطرق التدريس، وورشة المشكلات السلوكية مع دكتور نرمين عونى أستاذ ورئيس قسم علم النفس التربوي بكلية التربية.