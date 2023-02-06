مرتبات مجزية وحوافز شهرية.. محافظة الجيزة تنظم اليوم ملتقى توظيف للشباب

كتبت – مرام محمد

تنظم محافظة الجيزة من خلال جهاز رعاية وتشغيل الشباب، اليوم الإثنين، ملتقى توظيف ، بحضور مسئول الموارد البشرية بإحدى سلاسل المطاعم، لتوفير فرص عمل للشباب الحاصلين على المؤهلات الدراسية المختلفة.

وتسعى المحافظة من خلال الملتقى، إلى تمكين الشباب من الجنسين وإتاحة الفرصة الكاملة أمامهم للتعرف على فرص العمل المتاحة بشكل مباشر مع صاحب الشركة والعمل.

ويستعرض الملتقى فرص العمل المتاحة لدى الشركة، ليتقدم لها الشباب وفقا لمؤهلاتهم وخبراتهم على حسب رغبتهم في طبيعة العمل، فيما تقوم الشركة بعمل مقابلات مع كل شاب أو فتاة لمعرفة مدى تأهيلهم لشغل هذه الوظائف وفى حالة الموافقة تقوم بتشغيلهم وتوفير الضمانات اللازمة للشباب للحصول على فرصة عمل تتناسب مع إمكاناتهم وتحقق لهم دخلا مناسبا.

وأشارت المحافظة، إلى أن فرص العمل المتاحة تشمل (مدير مطعم "يشترط الخبرة"، ومساعد مدير مطعم "يشترط الخبرة"، ومشرف مطعم "يشترط الخبرة"، وعضو فريق مطاعم، ودليفرى "رخصة + دراجة بخارية"، وكول سنتر، وطباخ، وويتر).

وأوضحت أن الوظائف تتيح العديد من المزايا، تشمل (مرتبات مجزية، وحوافز شهرية، وبدل مواصلات، وبدل وجبة، وتأمين طبى، وتأمين اجتماعى، وتأمين على الحياة، وبوليصة تأمين، وتيبس فرى، وسكن للمغتربين، يونيفورم موحد، وفرص للترقى، وفرص للتدريب).

وكشفت عن شروط التقديم على فرص العمل، مشيرة إلى أن الوظائف الخالية متاحة للطلبة والخريجين، وتشترط للتقديم مؤهل (عالي - فوق المتوسط - متوسط)، وأن يتراوح سن المتقدم بين 18 و35 سنة، والحصول على شهادة الخدمة العسكرية.

ولفتت المحافظة، إلى أن مواقع العمل بالوظائف الخالية في: (أكتوبر، والجيزة، ومدينة نصر، ومصر الجديدة، والمعادى، والمقطم، والمدن الجديدة).