مدينة الزينية تناقش أوضاع ملفات تقنين الأراضى والتصالح عليها.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهد ديوان مجلس مدينة الزينية شمال محافظة الأقصر، بقيادة العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية، اليوم الإثنين، اجتماعاً موسعاً لمتابعة أوضاع ملفات التقنين والتصالح ومناقشة ما تم من أعمال، حيث جاء ذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، إلى رؤساء المراكز والمدن بمتابعة أعمال تنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة في ملف التقنين والتصالح غير الجادة.

وشدد رئيس مركز ومدينة الزينية، خلال الإجتماع، على المسؤولين ضرورة التعامل بحزم مع الملفات التي لم يتم إتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل أصحابها لتقنين أوضاعهم، وكذلك إنذار أصحاب الملفات لسرعة استكمال إجراءات التصالح الخاصة بهم وسداد قيمة التصالح، وفي حالة عدم الالتزام سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وفي السياق نفسه شدد العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية، على ضرورة تكثيف أعمال منظومة النظافة ومتابعة أي تعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، حيث حضر الإجتماع كل من يوسف جلال نائب رئيس المركز، وحنان محمد يوسف سكرتيرة المدينة، ورؤساء المجالس القروية ومدير الإدارة الهندسية، ومسئول القسم الفني بالقرية والمدينة.

فيما استكملت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الأقصر، تنفيذ أعمال إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، وذلك بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالتنسيق الكامل بين جميع جهات الولاية بالمحافظة والأجهزة المعنية لتنفيذ قرارات الازالة لكافة التعديات بكل قوة وحزم، حيث صرح العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية، أنه قامت الوحدة المحلية لقرية المدامود قبلي بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمدينة الزينية بتنفيذ أعمال إزالة فى المهد لتعدى على أرض أملاك دولة استصلاح وزراعة أشجار مثمرة وغير مثمرة على جزء من مساحة 20 فدانا تقريباً، وذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر لرؤساء المراكز والمدن بالمرور الدائم والتصدى للتعديات على أراضي أملاك الدولة.

وأضاف رئيس مركز ومدينة الزينية، فى بيان صحفى، أنه قاد الحملة يوسف جلال نائب رئيس المركز، ويوسف أحمد محمود رئيس الوحدة المحلية لقرية المدامود قبلي، وسامي جاد الكريم سكرتير القرية، بالتنسيق مع نقطة شرطة الزينية بقيادة الرائد يحيى جامع رئيس نقطة الزينية والقوة المرافقة له.