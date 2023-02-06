مدير معهد الفلك يكشف لـ"اليوم السابع": أول رمضان 23 مارس وعدد أيامه 29 يوما

كتب أحمد الجعفرى

قال الدكتور جاد محمد القاضى مدير معهد البحوث الفلكية، فى حواره مع أحمد الجعفرى عبر برنامج "الليلة" على تلفزيون "اليوم السابع"، أن المعهد لديه وحدة الحسابات الفلكية من خلالها يتم إعداد ما يسمى بالدليل الفلكى، والدليل الفلكى حسابيًا يحدد بداية كل الشهور العربية وظروف ميلاد هلال الشهر العربى وظروف رؤيته.



وتابع، هناك تنسيق تام وكامل مع دار الإفتاء برئاسة فضيلة المفتى لكل شهر عربى، وبالإضافة للحساب الفلكى يكون هناك لجان رؤية مشتركة بين المركز ودار الإفتاء وأحيانًا الأزهر وزارة الأوقاف والمساحة، وشهريًا بعد تأكيد أو تحقق الرؤية بيتم اصدار قرار من فضيلة المفتى بأن الغد متمم للشهر العربى أو بداية الشهر الجديد، وهذا يتم فى كل الشهور العربية بغض النظر رمضان أو غير رمضان.



ولكن شهر رمضان وذى الحجة يكون لهم طابع خاص بسبب الصيام والأعياد، ولذلك فإن غرفة العمليات المركزية برئاسة فضيلة المفتى، والتى اتشرف بإنى عضو فيها، يكونوا مجتمعين أثناء لجان الرؤية الفرعية وبيتم استكمال تحرى الرؤية استشهادًا بالحسابات الفلكية ويتم اتخاذ القرار وفضيلة المفتى يقوم بإعلانه، وقبل رمضان بأسبوعين نقوم بعمل دعوة فى المعهد بحضور ممثلى دار الافتاء ولاسيما لو فضيلة المفتى برنامج عمله يسمح، نشرح خلالها عملية استطلاع رؤية الأهلة والحسابات الفلكية للمجتمع العام والعلميين.



ويوم الرؤية كل اللجان تكون فى موقعها المحدد سلفًا.. ويتم إخطار غرفة العملية المركزية وفضيلة المفتى يعلن عن بداية شهر العربى الكريم.



حسابتنا الفلكية تقول أن شهر رمضان سيكون يوم 23 مارس 2023 وسيكون 29 يوما، لكن ما زال هناك لجان للرؤية، والرأى الأخير لفضيلة المفتى.