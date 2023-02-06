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محاكمة قاتل طفليه بميت سلسيل من البداية للإعدام.. بعد 4 سنوات من الواقعة

الإثنين، 06 فبراير 2023 10:19 ص
محاكمة قاتل طفليه بميت سلسيل من البداية للإعدام.. بعد 4 سنوات من الواقعة إعدام- أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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بعد أن شهد سجن برج العرب، تنفيذ حكم الإعدام، على المتهم محمود نظمى، والمعروف إعلاميا بقاتل طفليه في مدينة ميت سلسيل بمحافظة الدقهلية، بعد رفض الطعن المقدم من قبل المتهم، اليوم السابع يوضح في النقاط التالية، المحطات التي مرت بها المحاكمة التي شغلت الرأي العام.

-تم القبض على المتهم وإحالته إلى النيابة العامة.

-تم إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة.

-محكمة جنايات المنصورة قضت بإعدام المتهم.

-المتهم تقدم بالنقض على الحكم الصادر ضده بالإعدام.

-محكمة النققض رفضت طعن المتهم على الحكم الصادر.

-تم تنفيذ حكم الإعدام على المتهم.

وكانت محكمة النقض قد قضت برفض طعن المتهم محمود نظمى، على حكم الجنايات الصادر، وتأييد إعدامه شنقا، لاتهامه بقتل طفليه "ريان ومحمد"، بإلقائهما من أعلى كوبرى فارسكور بمحافظة دمياط.

كانت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات المنصورة، قضت فى أبريل من العام الماضى، بالإعدام شنقًا بإجماع الآراء على محمود نظمى محمد السيد 32 سنة، والمتهم بقتل طفليه "ريان ومحمد" فى ميت سلسيل، بعد استطلاع الرأى الرعى لمفتى الديار المصرية فى قرار إعدامه.

ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة القتل العمد للطفلين بإلقائهما من أعلى كوبرى فارسكور بمحافظة دمياط فى أول أيام عيد الأضحى.


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اخبار الحوادث



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