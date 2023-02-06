محافظ بني سويف: إجراءات لتلافي سلبيات رصدتها لجان المتابعة داخل مجلس قروي بدهل

بنى سويف هانى فتحى

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ما تم اتخاذه من إجراءات حيال الملاحظات التي رصدتها لجان المتابعة في جولاتها الميدانية على الوحدات المحلية والمجالس القروية، والتي كان المحافظ قد وجه بتنفيذها، خلال مناقشته لتقارير المتابعة والمرور الميداني على منظومة العمل بتلك الجهات والمصالح الحكومية، لمتابعة سير العمل بها، خاصة فيما يتعلق بالملفات التي تتماس مع الاحتياجات اليومية والخدمات الحيوية للمواطنين .

وتضمن التقرير، الذي عرضه أشرف حماد مدير المتابعة، الإشارة إلى أنه سبق المرور الميداني بدائرة مجلس قروي بدهل مركز سمسطا، وتم رصد عدة ملاحظات، وتم تكليف رئيس المدينة باتخاذ الإجراءات اللازمة قانونيًا وفنيا حيالها ومنها (اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المحال التجارية والأكشاك غير المرخصة، وتغطية غرف الصرف الصحي بجوار مركز شباب القرية، رفع الأعمدة الكهربائية الملقاة بجوار سور الوحدة المحلية، ورفع الإشغالات بالطريق العام في الأماكن التي تم رصدها، وجود نواتج تطهير على جانبي ترعة نزلة الديب، بجانب استيفاء حالات الغياب بالوحدة المحلية لقرية بدهل دون سند قانوني)

وتنفيذا لتوجيهات المحافظ بتلافى تلك السلبيات والملاحظات واتخاذ الإجراء المناسب حيالها،حيث تم مراجعة غرف الصرف الصحي واستبدال أغطية الغرف التالفة، كما تم تجميع الأعمدة الكهربائية للاستفادة منها وإعادة تدويرها وزرعها بالمناطق التي في حاجة إلى تدعيم علاوة على استبدال الأعمدة المتهالكة إقامة الأعمدة المائلة وتوفير أسلاك كهربائية للأعمدة بطريق بدهل / بني حلة.

كما قامت الوحدة المحلية باتخاذ الإجراءات القانونية للمحال التجارية التي تدار بدون ترخيص وفقًا لقانون 154 لسنة 2019، فضلا عن رفع الأشغالات الثابتة والمتنقلة، بجانب اتخاذ التحقيق في حالات الغياب وترك العمل بدون سند قانوني والذي أسفر عن مجازاة 7 عاملين بالوحدة المحلية لقرية بدهل ، فضلا عن إخطار هندسة ري سمسطا بسرعة رفع نواتج التطهير على جانبي المجرى المائي لترعة نزلة الديب.

حيث كلف المحافظ باستمرار الحملات وتكثيفها لتشمل كل القطاعات الخدمية بالقرى والمدن بشكل دوري، وإعداد التقارير بكافة الملاحظات التي يتم رصدها، ومتابعتها حتى يتم تلافيها، مشدداً على مواجهة كافة صور التراخي والقصور في أداء الخدمات والمعاملات الخدمية للمواطنين.