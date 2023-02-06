محافظ الشرقية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 87.22%

اعتمد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية نتيجة امتحانات نصف العام الدراسى للشهادة الإعدادية، اليوم، بنسبة نجاح 87.22%، ومن المقرر إعلانها عبر موقع اليوم السابع بعد قليل.

وقال المحافظ إنه تقدم للامتحان 136 ألفا و739 طالبا حضر منهم 136 ألفا و139 طالبا، نجح منهم 118 ألفا و724 طالبا بنسبة نجاح 87.22%، والإعداديه المهنية تقدم لها 817 طالبا حضر منهم 771 طالبا ونجح منهم 743 طالبا، أما الصم والبكم، تقدم 67 ونحجوا جميعهم، والنور 12 تقدموا للامتحان ونجحوا جميعهم.

وأوضح محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم، أن إجمالى عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية، 137 ألفا و250 طالبا وطالبة موزعين على 757 لجنة امتحانية ما بين 746 لجنة لطلاب الشهادة الإعدادية العامة و8 لجان لطلاب الشهادة الإعدادية المهنية بالإضافة إلى 3 لجان لطلاب مدارس النور والصم ومستشفى 57357 وذلك على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

نستعرض فيما يلى توزيع درجات الشهادة الإعدادية فى محافظة الشرقية 2023، الترم الأول، وأيضًا نهاية العام، ويبلغ إجمالى الدرجات النهائية فى نهاية العام 280 درجة، ويكون النجاح من 140 درجة، وتُوزع درجات الامتحان عن الفصلين الدراسيين بواقع 140 درجة لكل فصل دراسى.