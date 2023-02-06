محافظ الشرقية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية.. بعد قليل

الشرقية - إيمان مهنى

يعتمد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية نتيجة امتحانات نصف العام الدراسي للشهادة الإعدادية، عصر اليوم، ومن المقرر عقب اعتمادها، إعلانها عبر البوابة الإلكترونية للمحافظة.

وأوضح محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم، أن إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، 137 ألفا و250 طالبا وطالبة موزعين علي 757 لجنة امتحانية ما بين 746 لجنة لطلاب الشهادة الإعدادية العامة و8 لجان لطلاب الشهادة الإعدادية المهنية، بالإضافة إلى 3 لجان لطلاب مدارس النور والصم ومستشفى 57357، وذلك على مستوي 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة .