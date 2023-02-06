محافظ الشرقية ونائب وزير الاتصالات يبحثان خطة التطوير المؤسسى الرقمى للمحافظة

الشرقية - إيمان مهنى

استقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، المهندسة غادة لبيب نائب وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى وذلك لبحث ومناقشة خطة التطوير المؤسسى الرقمى للمحافظة وجهود رقمنتها فى حضور الدكتور أحمد عبد المعطى والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبى المحافظ واللواء السعيد عبد المعطى الخبير الوطنى للتنمية المحلية وعدد من قيادات التطوير المؤسسى بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وذلك بمكتبه بالديوان العام.

رحب المحافظ بزيارة نائب وزير الاتصالات للتطوير المؤسسى والوفد المرافق لها مشيداً بجهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى بناء مصر الرقمية من خلال تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وميكنة الخدمات والمؤسسات الحكومية والتطوير المؤسسى الرقمى لها، فضلاً عن برامج تنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين بالمحافظة ومبادرات نشر الوعى الرقمى للمواطنين.

بينما اعربت نائب وزير الاتصالات للتطوير المؤسسى عن سعادتها لزيارتها اليوم لمحافظة الشرقية والتى تأتى ضمن جهود الوزارة لدعم جهود التحول الرقمى والتطوير المؤسسى الرقمى بالمحافظة وتعظيم دوره فى تقديم خدمات متميزة للمواطنين فى جميع المجالات وتحقيق أقصى استفادة منه فى المشروعات القومية المختلفة بالمحافظة.

وخلال اللقاء أعلنت نائب وزير الاتصالات عن تنفيذ برنامج تدريب إدارة المشروعات الرقمية والذى من خلاله يتم اعلام المتدربين بكيفية إدارة المشروع بداية من اختياره وتخطيطه وتنفيذه وتحقيق الهدف منه ليصبح المتدرب مؤهلا للحصول على الشهادة الدولية لإدارة المشروعات Project Management Professional ( PMP ).

أهدى محافظ الشرقية نائب وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى شعار المحافظة تقديراً لمجهوداتها فى تعزيز تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والإتصالات بالمحافظة والذى انعكس على تحسين مستوى الخدمات المؤداه للمواطنين.