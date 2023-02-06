محافظ أسوان: تطوير 16 سويقة عشوائية تضم 758 محلا ووحدة

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أنه أعطى توجيهاته لرئيس مركز ومدينة أسوان، ومسئولى المحليات، ورؤساء الأحياء ومديرى الإسكان والمشروعات والمتابعة الميدانية، بضرورة إعادة النظر فى السويقات الحالية بإجمالى 16 سويقة تضم 758 محلاً ووحدة، للعمل على تطويرها، وتحويلها من أسواق عشوائية إلى مطورة تكون متنوعة، وتتسع لكافة أنشطة البيع والشراء.

ووجه محافظ أسوان، فى بيان صحفى، إلى سحب جميع الوحدات وإخلاؤها من المستأجرين الغير ملتزمين بدفع الإيجارات الشهرية، وعليهم مديونيات متراكمة منذ سنوات، ثم إعادة طرحها مرة أخرى بعد تطوير السويقات القديمة.

وأشار "عطية"، إلى إعادة تخطيط أى سويقة قديمة تتعارض مع المشروعات الجارية، ومن بينها مشروع تغطية الجزء المتبقى من مصرف السيل بطول 2530 متر، وبتكلفة 365 مليون جنيه، بالإضافة إلى رصف وإعادة رفع كفاءة طريقى كيما والسماد بطول 8 كم، وبتكلفة 154 مليون جنيه.

وأضاف المحافظ، أن إزالة الإشغالات وتفريغ المدينة من الباعة الجائلين هو يقع فى سلم أولويات العمل التنفيذى، وخاصة فى ظل وجود بدائل مناسبة، والتى كان أخرها إنشاء سويقة لبائعى الأسماك على كوبرى السيل بإجمالى 12 وحدة، مراعاة للبعد الإجتماعى والظروف المعيشية لهم.

وحذر محافظ أسوان، من أنه لن يسمح لأى تقاعس فى أداء الواجبات المنوطة ميدانياً، وخاصة عدم التعامل السريع والفورى حيال رفع الإشغالات أو مخالفات عربات الحنطور أو غيرها من المخالفات الأخرى أولاً بأول.

وعلى الجانب الآخر، شدد اللواء أشرف عطية، على تكثيف الجهود المبذولة لزيادة حملات التفتيش والمتابعة التى يتم تنفيذها للتأكد من توافر وجودة السلع والمنتجات داخل الأسواق بمختلف المراكز والمدن وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وللمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية من أجل توفير احتياجات المواطنين من السلع الاستهلاكية المطابقة للمواصفات مع التصدى لكافة أشكال الاحتكار والغش التجارى لرفع المعاناة عن المواطنين وتلبية احتياجاتهم المعيشية بالشكل المطلوب.