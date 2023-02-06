مؤشر البحث العلمى فبراير 2023.. 16 ورشة عمل بمعرض القاهرة الدولى للابتكار

كتب ـ محمد صبحى

أعلنت أكاديمية البحث العلمى مؤشر فبراير 2023، مؤكدة تنظيم 16 مؤتمرا وورشة عمل ومنتدى وحلقة نقاشية وبرنامج تدريبى ومسابقات للأطفال ومعرض لأحدث الابتكارات العلمية وابتكارات الأطفال وأكبر تجمع للشركات التكنولوجية الناشئة والمؤسسات الداعمة للابتكار فى مصر، تمثل القوام الرئيسى لأجندة النسخة السابعة من معرض القاهرة الدولى للابتكار الذي تنظمه وزارة التعليم العالى والبحث العلمى المصرية ممثلة فى أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبحضور دولة البرتغال كضيف شرف ولفيف من الدول والمنظمات الدولية والجامعات والمراكز والهيئات البحثية فى مصر والخارج، وذلك يومى 13و14 فبراير الجاري في العاصمة الإدارية.

وأوضحت أكاديمية البحث العلمى، أن مؤشر البحث العلمى الشهري: هو مؤشر للعلوم والتكنولوجيا يصدره المرصد المصرى للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا شهرياً.

وكانت أعلنت أكاديمية البحث العلمى أجندة المعرض والذي يشتمل هذا العام على أكثر من 11 جناحا متخصصا، وهم بيت الشركات الناشئة، الملكية الفكرية، التصنيع المحلى، الروبوتات والطائرات المسيرة والسيارات الكهربائية، الذكاء الاصطناعى وإنترنت الأشياء، الزراعة الرقمية والذكية، الطاقة والمياه، الأجهزة الطبية والتعويضية،الابتكار الأخضر، تبسيط العلوم.

وأضافت أكاديمية البحث العلمى، أنه بالإضافة إلي الأجنحة المتخصصة الموضحة أعلاه تم تخصيص عدد من أجنحة العرض المستقلة للجامعات والمراكز والهيئات البحثية والشركات والجهات الداعمة للابتكار وريادة الأعمال فى مصر والعالم.

كما أوضحت إدارة المعرض، أنه سيتم تنفيذ عدد كبيرمن المؤتمرات المصغرة المتخصصة وورش العمل والمنتديات أثناء فترة عقد المؤتمر وهى اليوم الوطني للقمح، الزراعات الملحية والصحراوية، البحث العلمى والصناعة، عيادة الشركات التكنولوجية الناشئة، الشراكةمع الاتحاد الأوروبى- دبلوماسية العلوم فى عالم متغير، ودعى البيان المهتمين منأعضاء هيئات البحوث والتدريس والمبتكرين والمخترعين والعلماء والخبراء ورواد الأعمال والشركات والبنوك والجامعات والمراكز البحثية والإعلام العلمى ومديري الحاضنات وأودية العلوم والمسرعات والجهات المانحة الراغبين فى المشاركة فى المعرضأو أحد الفعاليات المصاحبة زيارة موقع الأكاديمة www.asrt.sci.eg.