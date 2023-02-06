لبنان: تكليف الهيئة العليا للإغاثة بإجراء مسح للأبنية المتصدعة جراء الزلزال

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كلف مجلس الوزراء اللبناني الهيئة العليا للإغاثة بالتعاون مع نقابتي المهندسين في بيروت وطرابلس والبلديات ومع الأجهزة الأمنية بإجراء مسح شامل للأبنية المتصدعة من جراء الهزة الأرضية التي حصلت وانجراف التربة على الطرقات العامة، ورفع تقرير مفصل لمجلس الوزراء.



جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم في أعقاب الهزات الأرضية التي شهدتها الدولة اللبنانية منذ الساعة الثالثة وثمانية عشرة دقيقة فجر اليوم الاثنين.



وطلب وزير الداخلية والبلديات بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية القاضي بسام مولوي في وقت سابق جميع المحافظين بإعلان حالة طوارئ واستنفار كوادر البلديات واتحادات البلديات وإجراء مسح بالأضرار الناتجة عن الهزة الأرضية التي ضربت لبنان، وتقديم المساعدة اللازمة لمنع وقوع أي ضرر قد يهدد حياة المواطنين وسلامتهم.