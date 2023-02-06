اليوم السابع
Ads
الإثنين، 06 فبراير 2023 06:12 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

لبنان: تكليف الهيئة العليا للإغاثة بإجراء مسح للأبنية المتصدعة جراء الزلزال

الإثنين، 06 فبراير 2023 05:34 م
لبنان: تكليف الهيئة العليا للإغاثة بإجراء مسح للأبنية المتصدعة جراء الزلزال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كلف مجلس الوزراء اللبناني الهيئة العليا للإغاثة بالتعاون مع نقابتي المهندسين في بيروت وطرابلس والبلديات ومع الأجهزة الأمنية بإجراء مسح شامل للأبنية المتصدعة من جراء الهزة الأرضية التي حصلت وانجراف التربة على الطرقات العامة، ورفع تقرير مفصل لمجلس الوزراء. 


جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم في أعقاب الهزات الأرضية التي شهدتها الدولة اللبنانية منذ الساعة الثالثة وثمانية عشرة دقيقة فجر اليوم الاثنين.


وطلب وزير الداخلية والبلديات بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية القاضي بسام مولوي في وقت سابق جميع المحافظين بإعلان حالة طوارئ واستنفار كوادر البلديات واتحادات البلديات وإجراء مسح بالأضرار الناتجة عن الهزة الأرضية التي ضربت لبنان، وتقديم المساعدة اللازمة لمنع وقوع أي ضرر قد يهدد حياة المواطنين وسلامتهم.


لبنان

مجلس الوزراء اللبنانى

زلزال تركيا

زلزال سوريا

زلزال يضرب تركيا

عاجل زلزال الآن

زلزال إسطنبول

زلزال سوريا الآن

هل حدث زلزال منذ قليل

زلزال تركيا

زلزال تركيا 1992

زلزال تركيا 1999

زلزال اليوم

زلزال اليوم صباحا

زلزال تركيا 2023

سبب زلزال اليوم

مدة الزلزال اليوم

درجة الزلزال اليوم

زلزال يضرب مصر منذ دقائق

زلزال اليوم صباحا في مصر

هل يوجد زلزال اليوم

هل حدث زلزال اليوم في القاهرة

زلزال الإسكندرية اليوم

تعريف الزلزال

دعاء الزلزال

أسباب الزلزال

زلزال قبل قليل

خصائص الزلزال

توقيت الزلزال



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة