كيف يتم تشخيص سرطان الكبد؟.. الصحة توضح

كتب وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان عن طرق تشخيص سرطان الكبد، وذلك عن طريق الأشعة المقطعية ثلاثية المراحل والرنين المغنطيسى، كنا يستخدم تحليل دلالات الأورام كاختبار للمسح وليس للتشخيص الدقيق.

وكانت وزارة الصحة، كشفت عن طرق علاج سرطان الكبد وأنها تقدم برامج للعلاج بالمجان للمرضى فى المستشفيات، والتى تتضمن طرق العلاج "الأدوية الفموية والأشعة التداخلية باستخدام الحقن الكميائى والتدخلات الموضعية باستخدام التدخل الحرارى، والتدخل الجراحى عن طريق الاستئصال أو زراعة الكبد"، مضيفة: يمكن للمريض الكشف والمتابعة والعلاج مجانًا ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الكبد.

وتواصل وزارة الصحة والسكان من جهودها لتوعية المواطنين بضرورة الحذر من الأمراض المزمنة من خلال حملات توعوية، بجانب إطلاقها وبشكل يومي عدد من القوافل الطبية المجانية للكشف وتقديم العلاج مجانًا للمواطنين في كل ربوع الجمهورية.