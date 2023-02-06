اليوم السابع
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أكرم القصاص
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قائد القوات الجوية البيلاروسية يكشف مواعيد تسلم مروحيات "Mi-35M"

الإثنين، 06 فبراير 2023 03:00 ص
قائد القوات الجوية البيلاروسية يكشف مواعيد تسلم مروحيات "Mi-35M" جيش بيلاروسيا
أ ش أ

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قال قائد القوات الجوية والدفاع الجوي للقوات المسلحة البيلاروسية أندريه لوكيانوفيتش، الأحد، إن بلاده ستتسلم مروحيات روسية من طراز مي  "Mi-35M"حلول أبريل وتخطط لشراء طائرات سوخوي "Su-30SM" هذا العام.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن لوكيانوفيتش قوله في مقابلة تلفزيونية إنه "منذ أسبوعين، تلقينا بطارية جديدة من طراز Top-M2 وسنستلم طائرات هليكوبتر Mi-35M قريبا .. نعم سيكون سربا كاملا .. ولكن أولا سوف نستقبل أربعا منها، والتي ستكون في مطاراتنا بحلول أبريل، لقد تم تدريب طيارينا بالفعل على تشغيل هذه المروحيات،هذا العام، نخطط أيضا لشراء طائرات Su-30SM".

وبحسب لوكيانوفيتش، ستتلقى قوات المراقبة الجوية البيلاروسية أنظمة رادار روسية منخفضة الارتفاع روسية الصنع ومحطات رادار فوستوك. وأضاف "من المقرر أيضا توفير عدد كبير من الأسلحة الجوية".

 


القوات الجوية البيلاروسية

بيلاروسيا

35M

Mi 35M

مروحيات Mi 35M



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