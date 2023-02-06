فودة يفتتح معرض هوتكس الدولى الـ46 لتجهيزات الفنادق بشرم الشيخ.. صور

جنوب سيناء _ ياسر عامر

افتتح اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء ، اليوم الإثنين، معرض "هوتكس" الدولى السادس والأربعين لتجهيزات الفنادق والمنشآت السياحية، فى الفترة من 6 فبراير إلى 8 فبراير 2023 بقاعة أحد الفنادق الكبرى بشرم الشيخ.

وأوضح جمال عباس رئيس الشركة المنظمة، أن المعرض يضم 45 شركة مصرية وعالمية، حيث يقام المعرض للعام الثالث والعشرين على التوالي فى مدينة شرم الشيخ.

يشمل المعرض جميع قطاعات تجهيزات الفنادق، من معدات المطابخ والمخابز والحلواني وماكينات النظافة واليونيفورم و الأثاث الفندقى والستائر والاقمشة والطاقة الشمسية والخزن والميني بار ورمالات مطاعم الفنادق والمنظفات والتكييف والتبريد الخاصة بالفنادق وأضاف عباس انه يقام علي هامش المعرض أكبر مسابقة للطهاة فى شرم الشيخ حيث يجتمع معه أكثر من 300 طاهى.

من جانبه أشاد محافظ جنوب سيناء بالمعروضات وجودتها، مطالبا باقامة مثل تلك المعارض بصفة دورية مستمرة لتوفير المستلزمات لمالكي ومديري الفنادق، ووجه الدعوة لغرفة الفنادق، وجمعية المستثمرين ومالكي ومديري الفنادق والمطاعم لزيارة المعرض وشراء احتياجاتهم.

رافق المحافظ خلال الافتتاح اللواء محمود عيسي مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة.