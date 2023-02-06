غلق ميناء الإسكندرية بسبب سوء الأحوال الجوية

الإسكندرية ـ أسماء على بدر

أعلنت هيئة ميناء الإسكندرية، عن إغلاق الميناء اليوم، نظرًا لسوء الأحوال الجوية والتقلبات الجومائية من زيادة نسبة الشبورة وتأثيرها على مجالات الرؤية وارتفاع فى الأمواج سرعة الرياح وحرصًا على الأفراد والممتلكات.

وتم غلق بوغاز الهيئة العامة لمينائى الإسكندرية والدخيلة في تمام الساعة الثانية عشر والنصف بعد منتصف الليل اليوم الإثنين ولحين تحسن الأحوال الجوية.

وشدد اللواء بحري نهاد شاهين رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية، على جميع الإدارات المختصة برفع درجة الاستعداد والاستمرار في متابعة الرصدات الجومائية بصفة دورية من حيث سرعة الرياح وارتفاع الأمواج والضغط الجوى واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الأفراد والممتلكات.

ومن المتوقع أن تشهد محافظة الإسكندرية اليوم الإثنين، سقوط أمطار متوسطة الشدة تكون رعدية وغزيرة أحيانا وخاصة على مناطق من شمال وشرق المحافظة، مع اضطراب الملاحة البحرية على ساحل البحر المتوسط وسرعة الرياح تتراوح من 60-80 كم/س وارتفاع الامواج من 4-6 أمتار، يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة يصاحبه نشاط للرياح مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم، استمرار انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء ، ليسود طقس بارد فى الصباح الباكر، مائل للبرودة نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد البرودة على جنوب البلاد.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم سقوط أمطار متوسطة قد تكون رعدية أحيانا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى قد تغزر أحيانا على مناطق من الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ، وأمطار متوسطة قد تكون رعدية أحيانا على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء قد تغزر أحيانا على مناطق من بورسعيد ةدمياد، وفرص أمطار خفيفة على جنوب الوجه البحرى، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة مساء على القاهرة الكبرى، ويتكون الصقيع على المزروعات على مناطق من وسط سيناء وشمال الصعيد والوادى الجديد.

كما يشهد اليوم نشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد، مع وجود اضطراب في الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 60: 80 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 4: 6 أمتار.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 10 درجات، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 10 درجات، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 10 درجات، وسوهاج العظمى 18 درجة والصغرى 6 درجات، وقنا العظمى 21 درجة والصغرى 7 درجات، وأسوان العظمى 21 درجة والصغرى 9 درجات.