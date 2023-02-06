علاج تمدد شريانى بالمخ لمريضة 63 سنة بمستشفى طيبة التخصصى فى إسنا

الأقصر – أحمد مرعى

نجح أطباء مستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، فى علاج تمدد شرياني بالمخ لمريضة 63 سنة عن طريق القسطرة، وغلق التمدد الشرياني عن طريق حلزونات ذاتية الفصل وباستخدام بالونة لحماية عنق التمدد، وذلك بتكلفة تصل إلى 200 ألف جنية فى القطاع الخاص، ولكن المريض سدد مبلغ لا يتعدى 400 جنيه فقط كنسبة مساهمة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

البداية كانت بتمكن الفريق الطبي بقسم الأشعة التشخيصية والتداخلية، من إجراء قسطرة لعلاج تمدد شرياني بالمخ لمريضة تبلغ من العمر 63 عامًا لديها إرتفاع مزمن في ضغط الدم، حيث حضرت المريضة إلى المستشفى تعاني صداع حاد وقيء، و بعد إجراء الفحوصات اللازمة والتي تضمنت الأشعة المقطعية تبين من خلالها وجود نزيف حاد في الأم تحت العنكبوتية، وبعد ذلك تم إجراء رنين مغناطيسي تبين من خلاله وجود تمدد منفجر بالشريان الأوسط للفص الأيمن للمخ.

وبعد تلقي المريضة البروتوكول العلاجي، تقرر إجراء قسطرة مخية لدراسة أبعاد ومواصفات التمدد الشرياني ومن ثم تحديد طريقة العلاج، والتى تمت عن طريق غلق التمدد الشرياني عن طريق الحلزونات ذاتية الفصل مع استخدام بالونة لحماية عنق التمدد وخرجت المريضة من المستشفى بصحة جيدة.

وأجرى القسطرة كلا من الدكتور محمود رفعت إستشاري الأشعة التشخيصية والتداخلية لأمراض الجهاز العصبي بمستشفيات جامعة أسيوط، زميل مستشفى روسشيلد – باريس، والدكتور إبراهيم أيمن أخصائي الأشعة التشخيصية والتداخلية بمستشفى طيبة التخصصي، وبمشاركة كلاً من محمد بدوي أخصائي تكنولوجيا الأشعة والتصوير الطبي، وبمشاركة متميزة من فريق التمريض المكون من كل من "محمد خيري ومصطفى جمال وعبير محمد ومحمد السيد".