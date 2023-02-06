طقس سيئ وسقوط أمطار على مدن محافظة دمياط

شهدت جميع مدن محافظة دمياط موجة من الطقس السيء على مدار الساعات الماضية، حيث تعرضت لـ سقوط الأمطار وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ورياح شديدة وغيوم وسحب متراكمة مع موجة من الصقيع عمت أغلب المدن.

وكانت مدن محافظة دمياط قد تعرضت لموجة من الرياح الشديدة والبرودة طوال فترات الليل، وأثرت التقلبات الجوية التي سادت أنحاء المحافظة بشكل مباشر على حركة الصيد في بحيرة المنزلة وكذلك بوغاز عزبة البرج، وتوقفت معظم مراكب الصيد عن العمل.

وكانت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، قد تابعت، جهود الوحدات المحلية و شركة مياه الشرب والصرف الصحى لشفط تجمعات الأمطار بجميع المناطق.

حيث أكدت محافظ دمياط، أنه وفور تلقي بيان هيئة الأرصاد الجوية تعرض المحافظة لموجة من الطقس السيئ وهطول أمطار غزيرة على أغلب الأنحاء، تم رفع درجة الاستعداد القصوى والتأكيد على كافة الأجهزة بجاهزية المعدات وسيارات الشفط والفرق الفنية.

وفى هذا السياق، تم الدفع بتلك المعدات والفرق لشفط تجمعات الأمطار بجميع المناطق لتيسير الحركة المرورية، ووجهت محافظ دمياط تعليماتها إلى رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الميدانية لتلك الأعمال، لافتة إلى أنه يتم متابعة الموقف أولًا بأول من خلال غرفة عمليات ديوان عام المحافظة.

وشددت محافظ دمياط على رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي والتواجد الميداني المستمر، وإزالة كافة لآثار مياه الأمطار وتسهيل حركة المرور بالشوارع.



طقس سيئ وسقوط أمطار بدمياط (1)



حالة الطقس بدمياط



طقس سيئ وسقوط أمطار بدمياط (3)