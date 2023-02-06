طرح تأجير 4 محلات وقطعة أرض وبوفيه بالمزاد العلنى فى أسيوط

أسيوط -هيثم البدرى

أعلنت محافظة أسيوط، عن طرح تأجير 4 محلات أرقام 2-3-7-8 بعمارة الخطة الموحدة بمركز الغنايم، بجوار نادى حورس الرياضى، وذلك لمدة 3 سنوات عن طريق مزاد محلى يجرى الإثنين 20 فبراير بديوان عام المحافظة، على أن يتم دفع التأمين الابتدائى 3000 جنيه لكل محل.

وفى نفس السياق أعلنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة ابوتيج فى محافظة أسيوط، عن طرح تاجير قطعة ارض فضاء بحديقة ناصر بمنطقة الالعاب وبوفية الحديقة وذلك بنظام المزايدة العلنية التى حدد لها يوم الأربعاء 22 فبراير بديوان عام المحافظة والايجار لمدة 3 سنوات وبلغ التامين الابتدائى لكل منهما 15 الف جنيه

وأعلنت محافظة أسيوط عن طرح تاجير المقلب داخل مصنع السماد العضوى لفرز المخلفات واستلام المفروزات وذلك عن طريق المزايدة المحددة وذلك يوم الاثنين الموافق 20 فبراير القادم بديوان عام المحافظة على أن يتم تسديد تامين ابتدائى 4000 جنيه للجنة المزاد قبل التقدم له على أن يكمل إلى 10% من يرسو عليه المزاد وذلك قيمة التامين النهائى ومدة الايجار عام واحد.