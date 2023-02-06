صيانة المدارس وتسليم الكتب.. استعدادات القليوبية للتيرم الثانى.. صور

القليوبية - إبراهيم سالم

أجرت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، جولة تفقدية لعدد من مدارس إدارة بنها التعليمية التى خضعت للصيانة الشاملة، للاطمئنان على سرعة انتهاء التجهيزات الخاصة بأعمال الدهانات وصيانة المقاعد المدرسية والتجميل والنظافة داخل المدارس، والاطمئنان على كفاءة مرافق المدارس من كهرباء ومياه وصرف وغيرها، لتكون جاهزة لاستقبال الطلاب للفصل الدراسى الثاني2022 / 2023.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أنه جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، مشيرة إلى أنه تم التشديد على سرعة الانتهاء من أعمال الصيانة الشاملة مع الالتزام بالمواصفات الفنية التى حددتها هيئة الأبنية التعليمية، تمهيدا لاستقبال الطلاب خلال الفصل الدراسى الثانى.

كما عقدت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، اجتماعا مع مديرى عموم الإدارات التعليمية، بحضور فوزية إسماعيل مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية، وتامر القلا مدير إدارة الأمن بالمديرية، ومحمد عبد الحميد عبد الفتاح موجه عام التغذية بالمديرية، لمناقشة مجموعة من النقاط الهامة منها تدقيق أعداد المدارس المخطط توزيع التغذية المدرسية عليها، وتحديث الأعداد المقيدة بالمدارس المستفيدة بالوجبات، وكذلك تحديث مواقع المدارس داخل نطاق كل إدارة تعليمية، والتأكيد على استلام الوجبات بكل مدرسة طبقا للحضور الفعلى دون أى قيد أو شرط على أن تقع مسئولية ذلك على مدير المدرسة ولجنة التغذية بالمدرسة.

ووجهت مدير تعليم القليوبية، مديرى عموم الإدارات التعليمية كلا بإدارته بضرورة التنبيه المشدد على لجان التغذية بالمدارس على عدم استلام وجبات التغذية المدرسية بأعداد أكثر من الحضور الفعلى بالمدرسة، والالتزام بالتعليمات الصادرة من المديرية بشأن عدم تخزين وجبات التغذية المدرسية بالمدارس، وكذلك عدم استلام المدارس للوجبات بأذون مكتوبة بتواريخ سابقة ليوم التسليم بالمخالفة للتعليمات.

وشددت، على الجميع بضرورة تجهيز مكان مناسب بكل مدرسة يكون بعيد عن دورات المياه جيد التهوية غير معرض للشمس ولا يوجد به ما يعرضه للآفات والحشرات مناسب لعبوات التغذية، كما ناقشت خلال الاجتماع الاستعداد لاستقبال الفصل الدراسى الثانى، والانتهاء من استلام الكتب من المخازن وتوزيعها على المدارس، والتنبيه المشدد بإعلان النتائج دون أى تبرعات أو رسوم أو ما شابه ذلك مع التنبيه بإعلان النتائج فى مكان ظاهر فى المدرسة، وأيضا توحيد الخطاب الإعلامى.

المدارس المدرجة بالصيانة بمحافظة القليوبية



تفقد الصيانة بالمدارس



جانب من الجولة