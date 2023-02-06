صعود 12 قطاعًا بالبورصة بجلسة الاثنين على رأسها "الاتصالات" بنسبة 3.9%

كتب هانى الحوتى

ارتفع 12 قطاعًا با لبورصة المصرية ، خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين ، على رأسها الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 3.9%، أعقبه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 1.8%، يليه قطاع البنوك بنسبة 1.5%، وصعد قطاعي الرعاية الصحية والأدوية، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.2%، وقفز قطاع التجارة والموزعون بنسبة 0.7%، وزاد قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.6%.

كما ارتفعت قطاعات الخدمات التعليمية، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والعقارات بنسبة 0.5%، ثم قطاع مواد البناء بنسبة 0.3%، وأخيرًا قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.2%، فيما تراجعت 4 قطاعات وهم الورق ومواد التعبئة والتغليف، والسياحة والترفيه، والمقاولات والإنشاءات الهندسية، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.7%، 1.2%، 0.3%، 0.1%، على التوالي.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات عربية، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 13 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.050 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 388.5 مليون ورقة مالية بقيمة 1.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 58.6 ألف عملية لعدد 200 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 80.27% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 11.19%، والعرب على 8.54%، واستحوذت المؤسسات على 31.12% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 68.87%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 71.3 مليون جنيه، 62.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 62.7 مليون جنيه، 4.8 مليون جنيه، 18.2 مليون جنيه، 48.2 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.97% ليغلق عند مستوى 16587 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 2780 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.69% ليغلق عند مستوى 19614 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.01% ليغلق عند مستوى 6835 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 2778 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 4208 نقطة، واستقر مؤشر تميز عند مستوى 3401 نقطة، فيما تراجع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 1256 نقطة.