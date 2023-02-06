سوريا تناشد المنظمات الدولية مساعدة سوريا فى مواجهة آثار الزلزال

وكالات

ناشدت وزارة الخارجية السورية، اليوم الإثنين، منظمة الأمم المتحدة، ووكالاتها، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمنظمات الإغاثية، مساعدة سوريا في مواجهة آثار الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد.

وقالت الخارجية السورية، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، اليوم الإثنين، إن "سوريا تناشد الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة والأمانة العامة للمنظمة ووكالاتها وصناديقها المختصة واللجنة الدولية للصليب الأحمر وغيرها من شركاء العمل الإنساني من منظمات دولية حكومية وغير حكومية لمد يد العون ودعم الجهود التي تبذلها الحكومة السورية في مواجهة كارثة الزلزال المدمر".

وتجاوزت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب شمالي سوريا، الـ430 حالة وفاة و1315 إصابة، مع ترجيحات بزيادة الأعداد مع استمرار عمليات الإنقاذ.

وفور الاجتماع الطارئ الذي عقده الرئيس السوري بشار الأسد مع حكومته، صباح اليوم، استنفرت مؤسسات الدولة كامل قدراتها استجابة لتداعيات الزلزال الذي ضرب سوريا فجر اليوم بقوة بلغت 7.7 درجة على مقياس ريختر، مخلفًا ضحايا وأضرارا جسيمة في محافظات حلب واللاذقية وطرطوس وحماة وإدلب.