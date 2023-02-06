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سوريا تعلن تسجيل هزة أرضية جديدة بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر

الإثنين، 06 فبراير 2023 01:06 م
سوريا تعلن تسجيل هزة أرضية جديدة بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر آثار الزلزال المدر فى سوريا وتركيا
كتب أحمد جمعة

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أكد المركز الوطني للزلازل السورى، الاثنين، سجلت محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي في "المركز الوطني للزلازل وزارة النفط" السورية هزة أرضية بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر وعمق 10 كم الساعة 13:24 بالتوقيت المحلي وسط تركيا.

فيما أكدت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، الاثنين، تسجيل هزة أرضية جديدة في محافظات دمشق واللاذقية وعدد من المدن السورية، مشيرة إلى إنقاذ 39 شخصاً بينهم أطفال وانتشال جثامين عدد من الأشخاص المتوفين في مناطق متفرقة باللاذقية.

إلى ذلك، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن حصيلة ضحايا الزلزال الذى ضرب مناطق في جنوب البلاد بلغت 912 شخصاً، فيما أسفر عن إصابة 5 آلاف و383 آخرين.

نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن أحمد ضميرية معاون وزير الصحة قوله إن عدد عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد الاثنين، ارتفع إلى 326 وفاة و1042 إصابة.

قال أردوغان، في مؤتمر صحفي، إن الزلزال الذي ضرب مناطق في جنوب البلاد الاثنين، "يعد أكبر كارثة عشناها منذ زلزال أرزينجان عام 1939."

وأشار إلى أن عدد البنايات التي انهارت جراء الزلزال بلغت ألفين و470 بناية.

وذكر الرئيس التركي أن 9 آلاف من عناصر البحث والإنقاذ يواصلون جهود الإنقاذ، مضيفاً أن العدد يزداد باستمرار مع توافد فرق إغاثية جديدة.

وفي السياق، قال إن تركيا تلقت عروضاً للمساعدة من 45 دولة إلى جانب دول "الناتو" والاتحاد الأوروبي.

ولفت إلى أن فرق الإغاثة أنقذت حتى الآن ألفين و470 من تحت الأنقاض، مضيفاً أن عمليات الإنقاذ مستمرة في مختلف المناطق المتضررة.

وعلى إثر الهزة الأرضية فى الشمال السورى وتطبيقاً لآلية الطوارئ والاستجابة فى الدفاع المدنى السوري، ونتيجة للوضع الكارثى من أنهيار المبانى والتصدعات الحادة والمئات من الإصابات والعالقين والعشرات من القتلى ونظراً لنقص الامكانيات والخدمات، وعدم توفر مراكز الإيواء ونقاط التجمع الآمنة وظروف الطقس العاصفة والمثلجة وودرجات الحرارة المنخفضة، أعلنت مؤسسة الدفاع المدنى السوري، شمال غربى سوريا منطقة منكوبة بالكامل، وندعو جميع الجهات المحلية والقوى المدنية إلى استنفار كوادرها، ونوصى جميع المنظمات الإنسانية الصحية والاغاثية العاملة فى سوريا بتقاسم العمل وفق لنظام التكافؤ وتوزعها الجغرافى حرصاً على تغطية الاحتياجات الضرورية للجميع وفق المستطاع.

كما شعر بهذه الهزة، التي تم تسجيلها عند الساعة الرابعة صباحاً بتوقيت تركيا، سكان في سوريا ولبنان والأردن وقبرص واليونان والعراق وبعض المحافظات المصرية.

أما في مصر، سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل بالقاهرة يوم الإثنين، هزة أرضية على بُعد 691 كيلومترا شمال رفح.

وورد للمعهد المصري ما يفيد بالشعور بالهزة ولم يرد ما يفيد بوقوع أى خسائر في الأرواح والممتلكات.

وفي ردة فعل دولية، وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن، وكالات الإغاثة الأمريكية بتقديم المساعدات الممكنة لإغاثة المنكوبين في سوريا وتركيا.

وقال البيت الأبيض في بيان اليوم الإثنين، إن الولايات المتحدة تشعر بحزن عميق بشأن الزلزال المدمر الذي وقع اليوم في تركيا وسوريا.

 


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