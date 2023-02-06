اليوم السابع
Ads
الإثنين، 06 فبراير 2023 04:41 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

سوريا: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر إلى 430 قتيلا و1315 مصابا

الإثنين، 06 فبراير 2023 03:35 م
سوريا: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر إلى 430 قتيلا و1315 مصابا زلزال تركيا
كتب أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت وزارة الصحة السورية ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر في محافظات حلب، اللاذقية، حماة، طرطوس، إلى مقتل 430 شخصا وإصابة 1315 آخرين، مشيرة إلى أن كافة المنشآت الصحية العامة والخاصة بحالة استنفار مستمر فى جميع المحافظات، حيث تم إرسال القوافل الطبية من مديريات صحة دمشق، وريف دمشق، والقنيطرة، وحمص، وطرطوس، إلى حلب واللاذقية.

وأشارت وزارة الصحة السورية إلى أن غرفة إدارة الطوارئ في وزارة الصحة السورية تعمل على تقييم الوضع بشكل آني واستباقي، ويتم تنسيق الاستجابة المتواصلة في مختلف المحافظات السورية.

وتمكنت هيئة الدفاع المدني والإطفاء السوري، وبمشاركة الجيش السوري، من إنقاذ 39 شخصاً على قيد الحياة، وانتشال جثامين عدد من الأشخاص المتوفين، فيما لا تزال عمليات البحث والإنقاذ مستمرة.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" الإثنين، نقلا عن قائد هيئة الإطفاء والدفاع المدني مهند جعفر - أنه تم إخراج عدة أشخاص من تحت الانقاض في مناطق متفرقة بسوريا جراء الزلزال من بيهنم طفلان وامرأتان على قيد الحياة، وتم انتشال شخص واحد متوف، وإخراج امرأة على قيد الحياة من بناء متهدم، و11 شخصاً أحياء ما بين أطفال وكبار من بنايتين في منطقة الرمل الجنوبي.

وأوضحت أنه تم إخراج شخصين على قيد الحياة وانتشال 4 متوفين بمنطقة الرمل الجنوبي وإخراج 6 أشخاص دون معرفة حالتهم الصحية، وإخراج 5 أشخاص على قيد الحياة من بناية في منطقة العسالية.

ولفتت إلى أنه تم استدعاء جميع عناصر هيئة الأطفاء ووضع جميع آلياته وسياراته وطواقمه في حالة تأهب قصوى للاستجابة لنداءات الاستغاثة منذ اللحظات الأولى التي تلت وقوع الزلزال، حيث تتواصل عمليات الإنقاذ والبحث عن ناجين وانتشال الجثث حتى هذه اللحظة.

وفى سياق متصل، أكد عضو المكتب التنفيذي في محافظة اللاذقية دريد مرتكوش، استمرار المتابعة الميدانية لعمليات الإنقاذ في مختلف المواقع وتضافر الجهود الحكومية والأهلية لتسريع وتيرة العمل، مبيناً أنه تم إنقاذ عشرة أشخاص لا يزالون على قيد الحياة من تحت أنقاض المبنى المتهدم في إحدى المناطق، حيث يتواجد أكثر من 100 عنصر من رجال الجيش السوري وعناصر الشرطة والدفاع المدني والإطفاء للمساهمة في إخراج الناجين من تحت الأنقاض وانتشال الجثث.

وبدورها، أعلنت جامعتا دمشق والبعث تأجيل الامتحانات المقررة غدا الثلاثاء إلى موعد يحدد لاحقا.

 

 


زلزال تركيا

زلزال سوريا

زلزال يضرب تركيا

عاجل زلزال الآن

زلزال إسطنبول

زلزال سوريا الآن

هل حدث زلزال منذ قليل

زلزال تركيا 1992

زلزال تركيا 1999

زلزال اليوم

زلزال اليوم صباحا

زلزال تركيا 2023

سبب زلزال اليوم

مدة الزلزال اليوم

درجة الزلزال اليوم

زلزال يضرب مصر منذ دقائق

زلزال اليوم صباحا في مصر

هل يوجد زلزال اليوم

هل حدث زلزال اليوم في القاهرة

زلزال الإسكندرية اليوم

تعريف الزلزال

دعاء الزلزال

أسباب الزلزال

زلزال قبل قليل

خصائص الزلزال

توقيت الزلزال

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

أكثر من 1300 قتيل.. زلزال مدمر بقوة 7.7 ريختر يضرب تركيا وسوريا (فيديو)

الإثنين، 06 فبراير 2023 03:25 م

الهلال الأحمر الكويتي: تقديم مساعدات عاجلة للمتضررين جراء زلزال تركيا وسوريا

الإثنين، 06 فبراير 2023 03:00 م

البحوث الفلكية: زلزال تركيا الأكبر فى المنطقة منذ عام 1990.. شعر به جميع المواطنين فى الشرق الأوسط.. التنبؤ بموعد حدوث الزلازل مستحيل.. ومن غير المتوقع حدوث تسونامى لأن الزلزال مركزه ليس البحر

الإثنين، 06 فبراير 2023 03:00 م

السلطات التركية تؤكد ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر إلى 1014 قتيلا

الإثنين، 06 فبراير 2023 02:56 م

الصحة السورية: ارتفاع حصيلة الزلزال المدمر لـ 403 قتلى و1284 مصابا

الإثنين، 06 فبراير 2023 02:56 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة