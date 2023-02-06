سماع أقوال شهود عيان بشأن مصرع سيدة واتهام زوجها بقتلها فى كرداسة

كتب بهجت أبو ضيف - سليم على

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال عدد من أفراد أسرة ربة منزل لقت مصرعها نتيجة سقوطها من الطابق الرابع في كرداسة، وذكروا أن زوج المجني عليها وراء التسبب في مصرعها، حيث نشبت بينهما مشادة كلامية بسبب خلافات أسرية، مما أدى إلى دفعها من النافذة لتلقى مصرعها في الحال، متأثرة بالإصابات التي لحقت بها من كسور ونزيف.

وعاين رجال المباحث مكان الحادث، وتم مناظرة الجثة ونقلها إلى المشرحة تنفيذا لقرار النيابة العامة، التي قررت تشريحها، والتصريح بدفنها، وباشرت التحقيق.

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على عامل لاتهامه ب قتل زوجته بسبب خلافات أسرية في كرداسة، وكشفت التحريات أن المتهم تسبب في سقوطها من نافذة الشقة بالطابق الرابع.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل ربة منزل في كرداسة، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن المجني عليها سقطت من الطابق الرابع، مما أدى إلى مصرعها في الحال.

وتوصلت تحريات رجال المباحث أن زوج المجني عليها وراء ارتكاب الجريمة، حيث ألقاها من النافذة، نتيجة خلافات أسرية.

تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، فتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.