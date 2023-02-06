اليوم السابع
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سلوفاكيا ترصد بؤرة لإنفلونزا الطيور

الإثنين، 06 فبراير 2023 10:28 م
سلوفاكيا ترصد بؤرة لإنفلونزا الطيور أنفلونزا الطيور
وكالات

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ذكرت المنظمة العالمية لصحة الحيوان ومقرها باريس، الاثنين، أن سلوفاكيا أبلغت عن تفش لفيروس إنفلونزا الطيور من سلالة "إتش5 إن1" شديدة العدوى في مزرعة في غرب البلاد.

وأضافت المنظمة، نقلاً عن معلومات من السلطات الصحيةالسلوفاكية، أنه جرى رصد ذلك بالقرب من بلدة جالانتا حيث نفق 1530 من الطيور الداجنة من إجمالي 5665 طائراً.

ونفق عدد قياسي من الدجاج والديك الرومي والطيور الأخرى جراء تفشي المرض شديد العدوى في أوروبا العام الماضي، وينتشر الفيروس في الولايات المتحدة وأميركا الجنوبية وإفريقيا وآسيا.

 

 


أنفلونزا الطيور

المنظمة العالمية لصحة الحيوان

سلوفاكيا

فيروس إنفلونزا الطيور



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