زلزال جديد بقوة 6.5 درجة على مقياس ريختر يضرب ولاية غازى عنتاب التركية

كتب عبد الوهاب الجندى

أعلنت الطوارئ والكوارث التركية، تسجيل هزة أرضية جديدة بقوة 6.5 درجة على مقياس ريختر، مركزها ولاية غازي عنتاب، جنوبي تركيا.

وتعليقا على الزلزال قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه تم إرسال فرق إسعاف وإنقاذ على الفور إلى المناطق المتضررة من الزلزال، ونتمنى تجاوز الكارثة بأقل قدر ممكن من الخسائر"، وفق ما نقلت عنه وسائل إعلام تركية

وقد أعلن الطوارئ والكوارث التركية، وقوع زلزالاً بقوة 7.7 درجات، على مقياس ريختر في جنوب البلاد.

وشعر بالهزة الأرضية سكان لبنان والأردن و العراق و قبرص وأرمينيا وسوريا وسكان بعض المحافظات المصرية منها القاهرة الكبرى.