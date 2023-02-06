زلزال بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر يضرب تركيا

كتب عبد الوهاب الجندى

قالت وسائل إعلام تركية، إن زلزالا بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر هز البلاد فجر اليوم الإثنين، دون مزيد من التفاصيل.

كما شعر المواطنون فى لبنان والعراق بالهزة الأرضية.

وكذلك شعر سكان القاهرة الكبرى، فجر اليوم الإثنين، بهزة أرضية منذ قليل.

والأسبوع الماضي، سجل المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، زلزالا بقوة 6 درجات في شرق البحر المتوسط، وعلى بعد 502 كم من السواحل المصرية.

في حينها قال المعهد القومي في بيان، إن زلزالا بقوة 6 درجات هز منطقة شرق البحر المتوسط.