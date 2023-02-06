اليوم السابع
Ads
الإثنين، 06 فبراير 2023 04:38 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

زلزال بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر يضرب تركيا

الإثنين، 06 فبراير 2023 03:37 ص
زلزال بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر يضرب تركيا مقياس ريختر
كتب عبد الوهاب الجندى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت وسائل إعلام تركية، إن زلزالا بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر هز البلاد فجر اليوم الإثنين، دون مزيد من التفاصيل.

كما شعر المواطنون فى لبنان والعراق بالهزة الأرضية.

وكذلك شعر سكان القاهرة الكبرى، فجر اليوم الإثنين، بهزة أرضية منذ قليل.

والأسبوع الماضي، سجل المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، زلزالا بقوة 6 درجات في شرق البحر المتوسط، وعلى بعد 502 كم من السواحل المصرية.

في حينها قال المعهد القومي في بيان، إن زلزالا بقوة 6 درجات هز منطقة شرق البحر المتوسط.

 

 

 


زلزال

مقياس ريختر

تركيا

زلزال تركيا

هزة ارضية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة